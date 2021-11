Rockwell Automation, een van de grootste aanbieders van industriële automatisering en digitale transformatie, heeft AVATA overgenomen, een van de toonaangevende services providers voor supply chain management, enterprise resource planning en enterprise performance management oplossingen. AVATA heeft een uitgebreide kennis van enterprise applicaties en is een van grotere consultancybedrijven en system integrators voor de cloudsoftware-applicaties van Oracle.

Door verbetering van supply chain management en end-to-end supply chain visibility kan AVATA een belangrijke bijdrage leveren aan de convergentie van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT); een van de speerpunten van Rockwell Automation. AVATA zal daarbij nauw samenwerken met Kalypso, een onderdeel van Rockwell Automation, dat zich bezighoudt met diensten voor de digitale transformatie in de industrie. AVATA wordt geïntegreerd in Kalypso, dat een onderdeel is van de business unit Lifecycle Services van Rockwell Automation.

Supply chain consultancydiensten

“De toevoeging van AVATA aan ons portfolio is een nieuw voorbeeld van onze strategie om technologische kennis en consultancy-activiteiten te bundelen. Zo kunnen we onze klanten beter helpen met cloud-native oplossingen, die gemakkelijk geïmplementeerd, gebruikt en onderhouden kunnen worden”, aldus Frank Kulaszewicz, senior vice-president Lifecycle Services bij Rockwell Automation. “Fabrikanten streven naar meer slagkracht, flexibiliteit en duurzaamheid in hun supply chain en hun operaties en stappen daarom steeds vaker over op cloudoplossingen om die omschakeling te versnellen. Dankzij AVATA kunnen we onze klanten toegang geven tot een uitgebreid portfolio van cloudoplossingen waarmee ze de digitale transformatie vorm kunnen geven.”

Kalypso en AVATA kondigden in maart al een formeel partnership aan, zodat ze in staat waren de digitale transformatie-initiatieven van klanten te versnellen met behulp van de cloudoplossingen van Oracle. Door de overname kan Rockwell Automation voortbouwen op de synergie tussen de twee bedrijven en tevens haar supply chain consultancydiensten uitbreiden om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van end-to-end oplossingen voor digitale transformatie in de hele organisatie, in de productieafdeling en zelfs in de complete supply chain.

Investering in cloudoplossingen

“De overname van AVATA zal ons portfolio van digitale competenties door de hele waardeketen heen versterken”, zei George Young, global managing director van Kalypso. “Dankzij ons uitgebreide partnership werken we samen met fabrikanten in een groot aantal bedrijfstakken om de manier waarop we producten ontwikkelen, creëren, maken en verkopen fundamenteel te veranderen. De acquisitie zal de uitstekende resultaten die we samen bereikt hebben alleen nog maar versterken.”

“Door samen te gaan met Kalypso en Rockwell Automation zijn we in staat om nog meer bedrijven te helpen met hun digitale transformatie-initiatieven, zodat ze concurrentievoordeel en meer waarde in de complete supply chain kunnen realiseren. We zijn benieuwd wat de toekomst voor onze klanten en ons nieuwe team in petto heeft”, lichtte Anil Thomas, CEO van AVATA, toe.

De overname van AVATA sluit aan op de recente investeringen van Rockwell Automation in cloud-native oplossingen, die voortbouwen op haar open architectuur en zo krachtige integraties met andere toonaangevende technologieën zoals Plex en Oracle Cloud mogelijk maakt. In augustus rondde Rockwell Automation de overname van Plex Systems af, een toonaangevend cloud-native smart manufacturing platform. In december 2020 nam Rockwell Fiix Inc. Over, een cloudsoftwarebedrijf voor maintenance-oplossingen.