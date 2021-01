Dutch PPE Solutions is een samenwerking tussen VDL en DSM. Naast de productie van de maskers richten zij, bij DSM in Geleen, een productielocatie in voor meltblown polypropyleen, de kritische filterlaag in gezichtsmaskers die beschermt tegen virussen. Deze locatie zal de eerste in Nederland zijn waar dit materiaal wordt vervaardigd.

“Ik ben trots dat VDL en DSM, twee krachtige Nederlandse bedrijven, elkaar hebben gevonden en de handen ineen hebben geslagen. De behoefte aan betrouwbare leveringsketens is groter dan ooit. Zo zijn we in staat om in Nederland een betrouwbare, duurzame en hoogwaardige productieketen op te zetten die ons land minder afhankelijk maakt van leveringen uit het buitenland”, aldus Willem van der Leegte.

Willem van der Leegte heeft symbolisch het ‘eerste’ mondneusmaker overhandigd aan John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidregio. “Geweldig dat VDL en DSM hiermee hun verantwoordelijkheid nemen”, stelt Jorritsma. “Het kunnen leveren van kwalitatief hoogwaardige mondneusmaskers van eigen bodem voor zorgmedewerkers is in het landsbelang. Hiermee zijn we niet langer afhankelijk van andere werelddelen.”

