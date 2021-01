Oud-Philips-man Verhagen verkast van Fugro naar ASM International

De Raad van Commissarissen van ASM International heeft bekend gemaakt Paul Verhagen voor te dragen als CFO en lid van de Raad van Bestuur van ASMI, als opvolger van Peter van Bommel.

Verhagen (54) heeft een bewezen track record en achtergrond in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Sinds 2014 is hij CFO en lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse beursgenoteerde onderneming Fugro. Hij heeft vanaf begin jaren negentig carrière gemaakt binnen Koninklijke Philips en heeft daar tot 2013 tal van bestuursfuncties vervuld in Nederland, de Verenigde Staten, Hongkong en China. Zijn laatste twee functies binnen deze onderneming, van 2007 tot 2013, waren Executive Vice President en CFO van Philips Consumer Lifestyle, en Executive Vice President en CFO van Philips Lighting. Verhagen heeft de Nederlandse nationaliteit en is in het bezit van een master in Business Administration en een postdoctorale graad als Chartered Controller.

Jan Lobbezoo, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASMI: “De Raad is zeer verheugd om Paul Verhagen voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer. Paul heeft diepe en uitgebreide ervaring als financieel leider van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en in de elektronica-industrie”. Het beloningspakket van Verhagen bestaat uit een basissalaris van €520.000 in combinatie met een lange termijn aandelenincentive en een korte termijn cashincentive, beide afhankelijk van het behalen van bepaalde vooraf vastgestelde doelstellingen. Aan de aandeelhouders van ASMI zal worden gevraagd om Verhagen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2021 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Daarna zal de Raad van Commissarissen de heer Verhagen als CFO benoemen. Het is de bedoeling dat Verhagen op 1 juni 2021 bij ASM start.

Over de pensionering van Peter van Bommel zegt Lobbezoo: “Na een periode van 10 jaar als CFO en lid van de Raad van Bestuur zal Peter per de aandeelhoudersvergadering in mei met pensioen gaan. Namens de Raad van Commissarissen wil ik hem nogmaals bedanken voor de vele successen die hij in die periode heeft behaald.”