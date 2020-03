Oud-FEI-cto volgt Del Prado op bij ASMI

De Raad van Commissarissen van ASM International heeft vandaag de benoeming bekendgemaakt van Benjamin Loh als CEO, President en Voorzitter van de Raad van Bestuur van ASMI, als opvolger van Chuck del Prado.

Loh is een Singaporese burger met een bewezen achtergrond in de hightech-industrie. Van eind jaren negentig tot 2005 werkte hij bij Oerlikon Corporation, tot slot als Senior Vice President verantwoordelijk voor Azië. Daarna trad hij in dienst bij Veeco Instruments Inc, waar zijn laatste functie de Executive Vice President was die verantwoordelijk was voor Global Field Operations. Vervolgens verhuisde hij in 2007 naar FEI Company, waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde en uiteindelijk de Chief Operating Officer werd. In 2015 trad hij in dienst bij het in Zwitserland gevestigde VAT Vacuum Valves, waar hij als lid van de Group Management Board tot eind 2017 verantwoordelijk was voor de wereldwijde verkoop en marketing. Loh bekleedt ook functies als niet-uitvoerend bestuurder bij verschillende bedrijven en was een lid van de adviesraad van Semi China.

‘Loh heeft schat aan ervaring’

Jan Lobbezoo, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASMI, zei: “De Raad is verheugd Benjamin Loh te nomineren om de onderneming te leiden in de volgende groeifase. Benjamin heeft een schat aan ervaring als bedrijfsleider en door te werken in de elektronica- en halfgeleiderindustrie.” Over het afscheid van Chuck del Prado zei Lobbezoo: “We zijn erg dankbaar voor de geweldige bijdragen van Chuck aan ASM. Onder zijn leiding is ASM aanzienlijk gegroeid. Hij verlaat het bedrijf in goede staat, met veel mogelijkheden voor verdere groei. ”

Het beloningspakket van Loh zal bestaan ​​uit een basissalaris van € 630.000, in combinatie met een incentive op lange termijn en een cash incentive op korte termijn, beide afhankelijk van het behalen van bepaalde vooraf gedefinieerde doelstellingen.

De aandeelhouders van ASM zullen worden gevraagd om Loh te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2020. Daarna zal de Raad van Commissarissen Benjamin Loh benoemen als CEO, President en Voorzitter van de Raad van bestuur.