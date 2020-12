Begin november hebben de Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) een motie ingediend voor een regeling naast de WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, die niet alleen product- maar ook procesinnovatie adequaat ondersteunt. ‘Ja, de WBSO biedt industriële bedrijven ook de mogelijkheden subsidie aan te vragen voor het doen van onderzoekswerk naar procesinnovatie. Maar wil je die ondersteuning krijgen dan moet je wel aan allerlei eisen voldoen. Zo geldt als voorwaarde dat je de onderzoekers op de eigen loonlijst hebt staan. Maar mkb-bedrijven hebben hun engineers hard nodig voor hun prodúctinnovaties. Als ze hun processen willen innoveren, huren ze daar mensen voor in, maar juist die uren subsidieert de WBSO niet. Waarom dat zo geregeld is? Om te voorkomen dat er te veel subsidie versterkt moet worden. En door gebrek aan kennis over de industrie en hoe de ondernemers daar te werk gaan.’

Aldus Amhaouch die zelf, na het voltooien van een technische studie en na technische en managementfuncties te hebben bekleed bij Philips Healthcare en ASML, in 2016 in politiek Den Haag is beland. Met dit cv is hij een grote uitzondering in de Tweede Kamer waar de banken overwegend bezet worden door oud-ambtenaren, -onderwijzers en -wethouders. ‘Ik ben de enige van de 150 die afkomstig is uit het industriële bedrijfsleven’, weet hij. Vandaar dat hij doordrongen is van de noodzaak in de industrie om voldoende te kunnen investeren, juist in procesinnovatie: ‘Onze industrie wordt geconfronteerd met aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en dus hoge lonen voor technici. Wil de industrie blijvend kunnen concurreren met lagelonenlanden dan moet de arbeidsproductiviteit omhoog. En dat vereist digitalisering van de maakprocessen.’

Maar Amhaouch kent inmiddels de mores van de Haagse politiek en heeft zich gevoegd naar de langdurige besluitvormingsprocessen daar. In de – aangenomen – motie wordt het kabinet gevraagd ’een procesinnovatie-stimuleringsinstrument buiten de WBSO te verkennen, met als voorwaarde toegankelijkheid voor het brede mkb, en de Kamer hierover voor 1 juli 2021 te informeren’. Een datum bewust gekozen, zo licht hij toe, omdat dan waarschijnlijk een nieuw kabinet is aangetreden dat dan direct met uitkomsten van die verkenning door het ministerie van EZK aan de gang kan. Voordat er aanvragen kunnen worden ingediend is het dus 2022. ‘Ja, een eind weg. Bedrijven willen nú investeren. De overheid zou veel wendbaarder moeten kunnen opereren.’ Zoals dit voorjaar wel bleek te kunnen bij het opzetten van de steunmaatregelen NOW, Tozo en TOGS.