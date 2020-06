Ottevanger Milling Engineers, dat productielijnen maakt voor klanten die diervoeder produceren, staat sterk en draait ondanks de pandemie redelijk door. Wel moet het bedrijf tijdelijk een aantal buitenlandse projecten stopzetten. “Als over zes weken weer gereisd kan worden, zie ik het allemaal goed komen. Zijn we na de zomer niet terug naar normaal, dan wordt het een heel ander verhaal”, zegt directeur Ernst-Jan Ottevanger.

Het lijkt nu alweer jaren geleden, vertelt Ottevanger (54), maar begin februari was de kwestie waar hij zich druk om maakte: waar kan ik voldoende gekwalificeerd personeel vinden? Ottevanger: “Andere gevaren zag ik niet. We zijn een globale speler, de wereldbevolking stijgt de komende dertig jaar met 2 miljard, iedere dag komen er 180.000 monden om te voeden bij. Onze klanten, producenten van diervoerders, zullen steeds meer vraag krijgen naar voer voor rundvee, varkens, pluimvee en vissen. We prijzen ons gelukkig dat onze orderportefeuille bij de start van de coronacrisis goed gevuld was.”

Hoe is het bedrijf gefinancierd?

“Ons familiebedrijf is financieel gezond en gelukkig hebben we geen zware kredietlijnen. Zelfs onze rekening-courantfaciliteit hebben we jarenlang niet hoeven gebruiken. Toevallig hebben we net voor de start van de coronacrisis, samen met Rob Groen van ABN AMRO, onze hele financiering opnieuw bekeken. Dat was nodig vanwege onze sterke groei. Een leerzaam proces, waardoor we nu beter in control zijn. We hebben het vizier altijd op de lange termijn gericht.”

Welke impact heeft de coronacrisis op de productie in jullie negen Nederlandse productielocaties?

“In de fabrieken zelf is het werk goed te doen; de gemiddelde werkplek meet zo’n vijf bij vijf meter. Met wat aanpassingen her en der, vooral in de kantine, letten op handen wassen, genoeg afstand houden, lukt het ons. Ook zonder appèl begrijpen medewerkers wat er nodig is. Ze gebruiken hun gezonde verstand. Ik zeg tegen ze: als je ’s avonds naar Mark Rutte hebt gekeken, blijf dan de volgende dag ook gewoon nog zelf nadenken.”

Hoe loopt het bij de verkopers?

“Qua verkoop ben ik er onderhand wel klaar mee. Dat hoor ik ook van de medewerkers zelf. Twee maanden op een zolderkamer zitten en online overleggen met bestaande klanten, dat gaat best nog wel. Maar hoe langer het duurt, hoe meer verkopers het directe contact gaan missen. Via een goede videoverbinding kun je met bestaande klanten prima contact onderhouden. Maar zaaien, een nieuw contact leggen, is heel lastig. We werken veel in Rusland: wil je daar een nieuwe klant vinden, dan is persoonlijk contact in een informele setting onmisbaar bij het opbouwen van vertrouwen. Overal in de wereld geldt voor onze sector: nieuwe klanten vinden, dat vergt face-to-face ontmoetingen.”

En wat zijn de ervaringen van de engineers, die de productielijnen en fabrieken op maat ontwerpen?

“Zij werken voor 80 procent thuis en 20 procent op kantoor. Alle IT-infrastructuur is er en ze kunnen hun werk goed doen. Maar ook zij beginnen na twee maanden het directe samenwerken steeds meer te missen. Onze gezonde en jonge mensen gaan weer meer op kantoor werken. Dat kan met inachtneming van de RIVM-regels. We hebben protocollen gemaakt en her en der werkplekken aangepast. Heeft iemand een partner die absoluut geen corona moet krijgen, dan is daar geen enkele discussie over: die werkt thuis.”

“Als je ’s avonds naar Mark Rutte hebt gekeken, blijf dan de volgende dag ook gewoon nog zelf nadenken”

De afbouw van productielijnen en fabrieken in het buitenland, hoe verloopt dat?

“Zeker zes projecten in de afbouwfase moesten worden afgebroken. In Ghana wacht bijvoorbeeld een half afgebouwde veevoederfabriek op de terugkeer van onze drie gespecialiseerde technici die naar huis zijn teruggevlogen, kort nadat de pandemie Nederland bereikte. Ze staan nu weer te popelen om te vertrekken. Volgens mij zou dat heel goed kunnen. Maar het mag niet. De exitstrategie van het kabinet kan sneller, vind ik. Ik had gehoopt dat Rutte op de persconferentie van 19 mei meer versoepelingen zou aankondigen.”

Kunnen jullie lokale monteurs met IT ondersteunen?

“We doen een proef met een augmented reality (AR) headset, waarmee lokale monteurs via internet aan een van onze specialisten laten zien tegen welk probleem ze aanlopen. Elektrotechnische problemen hebben we zo al eens kunnen oplossen. Een hele productielijn of zelfs een fabriek op die manier afbouwen, zou wellicht ook kunnen. We gaan daar nu mee experimenteren. Ideaal zou zijn als een expert van ons er in het buitenland bij is als die AR-ondersteuning door lokale monteurs uitgeprobeerd wordt. Dat kan nu niet, maar toch gaat een Russische klant van ons een proef met AR-ondersteuning doen. De benodigde spullen hebben we opgestuurd. Door deze crisis zal deze innovatie sneller worden ontwikkeld. Ik verwacht er veel van.”

Hoe staat het met de investeringsbereidheid van klanten?

“Er is behoefte aan uitbreiding van de productiecapaciteit in de globale agrifood-sector. Dat voel je. Onze klanten werken op een kapitaalsintensieve manier, een project kan zomaar een paar miljoen kosten. Het betreft vooral grote industriële conglomeraten met goede bankcontacten, maar toch merk ik dat ze op hun handen zitten. Ze houden hun investeringen nog even aan, de vraag is minder. De bezettingsgraad van engineers die onze productielijnen en fabrieken ontwerpen, is dalende. Dat moet niet te lang duren.”

U heeft tot dusverre geen overheidssteun nodig, acht u het denkbaar dat dit in de toekomst nog verandert?

“Steun is het allerlaatste waar we om zullen vragen. Al is zo’n scenario niet geheel ondenkbeeldig als de orderintake na de zomer net zo flauw is als nu. Vooralsnog denken en hopen we het echter te kunnen redden en dat in de zomer reizen weer mogelijk gaat worden. We werken op projectbasis en zodra de wereldeconomie weer gaat draaien, kan onze business ook weer snel op het oude niveau terugkeren.”

Ottevanger Milling Engineers (in 1909 opgericht door Dirk Ottevanger, molenaarszoon en overgrootvader van Ernst-Jan, Erik & René Ottevanger) ontwerpt en fabriceert grote productielijnen en complete fabrieken voor graanverwerking en de productie van diervoeders. De onderneming vormt de basis van de Triott Group en heeft vestigingen in onder meer Aalten en Moerkapelle. Bekende afnemers zijn: Agrifirm, ForFarmers, MegaMix, Nutreco, De Heus en De Hoop. De omzet van Triott Group bedroeg in 2019 zo’n 100 miljoen euro. De onderneming telt 300 voltijdbanen, in 2007 waren dat nog 60 voltijdbanen. De regionale verdeling van het klantenbestand is als volgt: Europese Unie (40 procent), Oost-Europa en Rusland (30 procent), Afrika, Midden-Oosten, Azië en Noord- en Zuid-Amerika (30 procent).