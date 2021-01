Oslo maakt met 102 elektrische bussen van VDL openbaar vervoer emissievrij – grootste order tot nog toe

VDL’s grootste vloot elektrische bussen tot nu toe zal vanaf januari 2022 operationeel zijn in Oslo. Met 102 Citea’s draagt VDL bij aan een belangrijke doelstelling van de Noorse hoofdstad: in 2028 moet het openbaar vervoer er emissievrij zijn. De 83 Citea’s SLFA-180 Electric en 19 SLF-120 Electric gaan jaarlijks ongeveer 7 miljoen schone kilometers afleggen. “We zetten onze kennis en ervaring als Europees koploper op het gebied van elektrisch openbaar vervoer graag in om bij te dragen aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Oslo”, zegt Frank Reichel, directeur van de vestiging van VDL Bus & Coach in Noorwegen.

“Onze 40 elektrische VDL Citea’s die al in Oslo rijden en de 8 VDL Citea’s Electric die als shuttlebus worden ingezet op Avinor Oslo Airport hebben bijna 2 miljoen elektrische kilometers gereden. Wij zijn bijzonder trots dat de grootste e-bus vloot van Noorwegen bijna helemaal zal bestaan uit VDL-bussen. Dat is tevens het bewijs dat onze strategie om de markt in Noorwegen proactief te benaderen, succesvol is.”

Norgesbuss voert operatie uit

De operatie in Oslo wordt vanaf 9 januari 2022 uitgevoerd door Norgesbuss. De 83 VDL-Citea’s SLFA-180 Electric zijn uitgerust met een op het dak gemonteerde pantograaf en de 19 VDL Citea’s SLF-120 Electric worden geladen met een stekker, via een laadoplossing op het depot. De elektrische VDL Citea’s gaan rijden ten zuiden van Oslo. Sommige voertuigen zullen ‘de klok rond’ worden ingezet. “Met de voortdurende overgang naar meer emissieloze operaties zijn we trots dat we voor deze aanbesteding met VDL samenwerken”, stelt Atle Rønning, topman van Norgesbuss AS. Met VDL’s staat van dienst op het gebied van grote e-busoperaties, gecombineerd met onze ervaring, kijken we ernaar uit om nog meer passagiers in Oslo milieuvriendelijk te vervoeren.

Oslo: Green capital

Op dit moment is 10 procent van de 1.200 stadsbussen, die door openbaar vervoerbedrijf Ruter worden gerund, elektrisch. Oslo, in 2019 European Green Capital, wil in 2030 ‘s werelds eerste hoofdstad zijn zonder uitstoot van broeikasgassen. Terwijl zij transformeert in een stad waar voetgangers en fietsers belangrijker zijn dan de eigen auto is de stad een laboratorium voor het testen van nieuwe elektrische vervoersoplossingen. Vanaf 2023 moeten alle taxi’s in Oslo emissieloos zijn.

100 miljoen elektrische kilometers

De bestelling van 102 VDL Citea’s Electric door Norgesbuss is de grootste order elektrische bussen voor VDL tot nu toe. Het gaat om 2 bussen meer dan geleverd voor de concessie van Amstelland Meerlanden, waar sinds april 2018 100 elektrische gelede VDL Citea’s op en rond luchthaven Schiphol worden ingezet.

VDL is ruim 25 jaar actief op het gebied van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van de eerste VDL Citea SLF-120 Electric in Genève, tijdens de UITP Mobility & City Transport beurs in 2013, heeft VDL Bus & Coach zich sterk gericht op elektrische mobiliteit. Met bijna 800 bussen in 10 landen en dagelijks meer dan 150.000 kilometers in vele Europese steden en regio’s is het aantal van 100 miljoen elektrische kilometers in zicht.

Nieuwe generatie VDL Citea

VDL is een van de belangrijkste spelers in Europa op het gebied van de elektrificatie van zwaarder vervoer. In 2021 presenteert VDL Bus & Coach de nieuwe generatie elektrische VDL Citea’s. Vanuit de VDL-visie is een busconcept ontwikkeld, volledig gebaseerd op een elektrische aandrijflijn, dat klaar is voor de toekomst en waarbij zero emissie vanzelfsprekend is. Tijdens Busworld, dit jaar oktober in Brussel, zijn de bussen voor het eerst te zien.