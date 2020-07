De kabels zijn geïnstalleerd door het kabellegschip Nexus van Van Oord. Van Oord en Ørsted verwachten volgende maand ook het ingraven van de kabels te kunnen afronden met Van Oord’s trencher Dig-It. De 94 kabels zijn vervaardigd door Nexans.

Kunuk Rosing, bij Ørsted verantwoordelijk voor het elektrische deel van de projectuitvoering: ‘Ondanks deze uitdagende tijden is de installatie van de kabels zonder vertraging of noemenswaardige problemen afgerond. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het Borssele I & II windpark en de stroomvoorziening voor een miljoen huishoudens vanaf eind dit jaar. Dat dit is gelukt, is te danken aan het uitstekende team van Van Oord en de goede samenwerking met Nexans en netwerkbeheerder TenneT.’