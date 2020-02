Orderboekingen bij de Duitse gereedschapsmachine-industrie teleurstellend in 2019

In het vierde kwartaal van 2019 daalde de orderportefeuille van de Duitse gereedschapsmachine-industrie met 20 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar. De binnenlandse orders daalden met 18 procent, de exportorders met 20 procent. In 2019 daalde de orderportefeuille met in totaal 22 procent. De binnenlandse boekingen daalden met 21 procent, de exportorders met 22 procent.

“De vraag naar gereedschapsmachines was vorig jaar teleurstellend”, aldus Dr. Wilfried Schäfer, directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers), Frankfurt am Main. Een daling van meer dan een vijfde betekent volgens hem dat de orderportefeuille wegsmelt en dat de capaciteit bijna 82 procent wordt benut. Zelfs het gunstigere eindcijfer in december, dat een plus van 2 procent laat zien, kan deze inschatting niet veranderen. “Het was vooral de niet-eurozone die een plus van 23 procent registreerde”, zegt Dr. Schäfer. Dit is vooral toe te schrijven aan de projectactiviteiten in Azië en Oost-Europa, en moet niet worden opgevat als een teken van een dreigende opleving.

Over het geheel genomen maakt Dr. Schäfer zich zorgen, omdat de daling van de orderboekingen in alle markten met dezelfde ernst verloopt. Er zijn nauwelijks enige tekenen van hoop te bespeuren, wat erop wijst dat het probleem van de cyclische zwakte van de vraag en de politiek veroorzaakte, strategisch gemotiveerde handelsconflicten, plus de herstructurering van de industriële sector als gevolg van de klimatologische doelstellingen, nog niet is opgelost.

“Voor 2020 voorspelt de VDW een daling van de productie met 18 procent en we verwachten geen snel herstel”, zegt Dr. Schäfer. De gereedschapsmachine-industrie verwacht veeleer dat de orderportefeuille in de loop van het jaar tot op zekere hoogte zal dalen, hoewel dit vermoedelijk niet zal volstaan voor een ommekeer. De productie zal zich dan ook langzaam herstellen.

De Duitse werktuigmachine-industrie behoort tot de vijf grootste vakgroepen in de machinebouw. Zij levert productietechnologie voor metaalbewerkingtoepassingen in alle takken van de industrie en levert een cruciale bijdrage aan de innovatie en de verhoging van de productiviteit in de industriële sector als geheel. Door de absoluut belangrijke rol van deze groep voor de industriële productie is de ontwikkeling ervan een belangrijke indicator voor de economische dynamiek van de industriële sector als zodanig. In 2019 produceerde de sector met gemiddeld 73.700 werknemers (bedrijven met meer dan 50 werknemers) machines en diensten ter waarde van ongeveer 16,9 miljard euro.