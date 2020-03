Opvolger SAP S/4HANA van SAP PLM ondersteunt CAD Desktop niet.

Technische bedrijven die op dit moment nog met CAD-Desktop in SAP PLM werken, moeten op korte termijn een belangrijke beslissing nemen. De actuele PLM-module CAD Desktop (CDESK) werkt namelijk alleen nog in combinatie met de huidige ERP-suite van SAP en die wordt vanaf 2025 uitgefaseerd. De opvolger SAP S/4HANA ondersteunt CAD Desktop niet. Genoemde bedrijven moeten daarom dringend gaan kijken hoe ze met de volgende SAP-generatie invulling willen gaan geven aan PLM.

De belangrijkste vraag die zij moeten beantwoorden: Gaan we binnen S/4HANA met PLM verder of kiezen we voor een apart systeem dat onafhankelijker van ERP functioneert? Voor beide opties valt iets te zeggen. Voor serieproductie kan een integratie in ERP zeker zinvol zijn. Bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, stappen dan over van CAD-Desktop naar het nieuwe SAP Engineering Control Center (ECTR). Het product is sinds begin 2017 bij SAP verkrijgbaar en biedt dezelfde functionaliteiten als CAD-Desktop. Nieuwe functies en uitbreidingen worden uitsluitend binnen ECTR toegevoegd. SAP presenteert het product als standaardoplossing waaraan diverse MCAD- en ECAD-authoringsystemen gekoppeld kunnen worden. De gegevens uit deze systemen kunnen met ECTR op een centrale SAPlocatie in ERP of S/4HANA worden opgeslagen en met PLM-informatie (materialen, stuklijsten, andere SAP-objecten) in één productgegevensoverzicht worden weergegeven.

ECTR is geen update van CAD-Desktop!

De overstap van CAD-Desktop naar ECTR is geen update. De producten zijn door verschillende bedrijven ontwikkeld. ECTR moet dus nieuw worden aangeschaft en dat brengt kosten met zich mee die nog een keer bij de kosten van de S/4HANA-migratie moeten worden opgeteld.

De CAD/PLM-oplossing ECTR is volledig in ERP geïntegreerd. Stuklijsten, artikel- en materiaalstamgegevens worden via een interface naar SAP ERP resp. S/4HANA gestuurd. Dit heeft een aantal nadelen die niet onderschat mogen worden. Gegevens uit alle stadia van de productontwikkeling belanden zo ongefilterd in het ERP-systeem dat door bijna alle afdelingen wordt gebruikt. Ook voor productontwerpen die nooit worden gerealiseerd, legt SAP meestal automatisch materiaalstamgegevens vast. Het ERP-systeem groeit hierdoor uit tot een ‘monster’ dat informatie bevat waar de meeste afdelingen niets aan hebben. Een centraal systeem voor het hele bedrijf, inclusief de ontwikkelafdeling, is eigenlijk altijd een compromis dat nooit aan alle eisen kan voldoen. Anderzijds werkt engineering bij deze variant vaak met suboptimale softwareoplossingen die eerder zijn bedoeld voor productie, logistiek en marketing.

Gegevens over klanten en leveranciers bijhouden, is iets heel anders dan de ontwikkeling van een product beheren gedurende zijn totale levenscyclus. Elk proces wordt ondersteund door zijn eigen systeem en dat kan in de toekomst het best zo blijven – mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. Technische bedrijven kunnen met behulp van een aantal indicatoren bepalen of de SAP-interne variant de beste oplossing is of toch eerder een dedicated PLM-systeem dat het ontwikkelproces ondersteunt en dat middels een bidirectionele interface aan het ERP-systeem wordt gekoppeld. Naarmate het engineeringaandeel groter wordt en engineers meer tijd moeten besteden aan het bijhouden van overbodige gegevens in ERP, maar ook wanneer engineering steeds meer compromissen moet sluiten om alle voor een product relevante informatie in een centraal ERPsysteem weer te geven, is het zinvoller om productgegevens in een apart PLM-systeem speciaal voor engineering te bewerken. Ook moet worden gekeken waar andere voor het product relevante documenten als contracten, specificaties, e-mailafspraken etc. zijn opgeslagen en hoe deze in het PLM-proces zijn geïntegreerd. Verder bestaan ontwikkelprocessen in veel gevallen uit onafhankelijke innovatiecycli met andere, vaak duidelijk snellere doorlooptijden. Deze moeten ook in het PLM-systeem terug te zien zijn. Een centraal ERP-systeem waar ook andere afdelingen mee werken, schiet hier vaak tekort.

PLM als concept voor het integreren van alle informatie over de productlevenscyclus

Naarmate het engineeringaandeel in het bedrijf toeneemt, worden de eisen aan een PLMoplossing strenger en ligt een dedicated systeem steeds meer voor de hand. Om aan de eisen te voldoen, moet het systeem complexe structuren onafhankelijk van het ERP-systeem kunnen beheren. ERP heeft veel informatie helemaal niet nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productaansprakelijkheidsgegevens.

Externe PLM-systemen beschikken bovendien over functies voor technisch documentmanagement. Gegevens die relevant zijn voor een product zijn vaak los van elkaar in verschillende systemen opgeslagen zonder enige digitale samenhang (harde schijf, File Server, ERP-systeem, CRM-systeem, Echange etc.). Een PLM-systeem dat alle processen op het gebied van productontwikkeling en productbeheer in een Product Data Backbone weergeeft, moet documenten en gegevens uit de hele productlevenscyclus omvatten. Al deze gegevens moeten digitaal met elkaar verbonden en opgeslagen kunnen worden. Er moet als het ware een digitale rode draad (digital thread) weergegeven kunnen worden die analyses mogelijk maakt en waaruit conclusies kunnen worden getrokken. Verder moet het systeem documentbeheersing ondersteunen. Dit houdt in dat de documentenstroom beheerst, bewaakt en gedocumenteerd kan worden.

Dit zijn allemaal belangrijke argumenten om ERP en PLM bidirectioneel aan elkaar te koppelen, maar hiervoor wel twee aparte systemen in te zetten die beide optimaal zijn afgestemd op de activiteiten waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. De taken worden zo verdeeld. Het ERP-systeem ondersteunt de processen voor inkoop, logistiek, productie, verkoop en service. Het PLM-platform concentreert zich op de totale levenscyclus van het product, waardoor steeds voor elke periode in het verleden kan worden nagegaan wanneer een bepaalde beslissing werd genomen en welke documenten en gegevens wanneer en voor welk product geldig zijn of waren. Hiermee beschikt het bedrijf over een zeer flexibel en geïntegreerd PLM-platform dat het digitale productontwikkelproces met zijn specifieke, duidelijk kortere innovatiecycli optimaal ondersteunt.

