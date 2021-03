Of ze nu klanten hebben in bijvoorbeeld de agrisector, installatiebranche, automotive of food: Optimisme bij oem’ers, system suppliers en tweedelijns toeleveranciers verwachten allemaal een stijging van zowel de omzet als het aantal aanvragen voor maart, vergeleken met februari. Alleen bedrijven met veel klanten in de bouw zijn wat minder positief. Ze gingen in februari nog uit van een lichte stijging, maar verwachten voor komende weken dat zowel omzet als aanvragen zo’n 5 procent lager zullen uitkomen.

Dat blijkt uit de meest recente marktupdate van MCB. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf maandelijks zo’n update uit. De MCB-klanten spreken dit keer hun verwachtingen en inschattingen uit voor maart versus februari.

Bedrijven die actief zijn in de bouwsector, zijn dus wat terughoudend. In de vorige marktupdate was het de installatiebranche die een lichte daling voorspelde voor februari. Voor maart zijn de verwachtingen in die installatiebranche juist weer wat positiever.

System suppliers iets voorzichtiger

Oem’ers en tweedelijnstoeleveranciers schatten in dat ze in maart een (flinke) stijging in omzet zullen zien. System suppliers verwachten ook weer groei, maar zijn wel iets voorzichtiger dan vorige maand.

En nog een andere indeling: zowel plaatbewerkers als verspaners denken dat omzet én aanvragen weer stijgen vergeleken met vorige maand. De verspaners verwachten wel een minder sterke stijging dan in februari versus januari.

Positief sentiment

Het mag wat schommelen in de branches: over het algemeen is bijna iedereen dus positief voor de komende tijd, concludeert Erik Spikmans, salesdirecteur MCB Nederland. ‘Het blijft bijzonder: continu worden we overspoeld met negatieve berichten over de economie die krimpt, lockdowns, et cetera en toch boldert de metaalindustrie boven verwachting door. Januari en februari waren goede maanden in zowel de plaatverwerkende industrie als de verspaning. We hopen dan ook dat dit positieve sentiment in de komende periode werkelijkheid wordt.’ Het optimisme is, er maar het blijft nog steeds een onzekere tijd.

Minder uitbesteden, meer zelf doen

Bedrijven actief in de automotive willen duidelijk minder uitbesteden en meer zelf doen. Dat was in de vorige editie van de branchebarometer niet anders. Bedrijven in andere branches zijn meer verdeeld. De flexibele schil wordt in de meeste branches in ieder geval niet (verder) afgebouwd. Dat is veelal al eerder gebeurd. Vooral bedrijven in de agri-, automotive- en foodbranche weten dat zeker.

Bereidwilligheid om te investeren

Een meerderheid van de respondenten denkt te gaan investeren in product- en procesinnovatie en in (verdere) digitalisering van bedrijfsprocessen. Vrijwel iedereen denkt aan investeringen in nieuwe machines. Bedrijven willen verder investeren in IT-systemen en in online marketing: vooral de installatie- en automotivebranche zijn daar stellig in.

Oog voor duurzaamheid

Nog een opvallende uitkomst: in alle branches geven bedrijven aan duurzaam te (gaan) ondernemen. Een meerderheid in de bouw-, automotive- en overige branches heeft dit vast en zeker op de planning staan.

Ook bij Van Schijndel krachtig herstel

MCB-klant Van Schijndel Metaal is één van de deelnemers aan de monitor. Het bedrijf (40 medewerkers, opgericht in 1932) in Dongen is specialist in de bewerking van dunne plaat in staal, RVS en aluminium. Het doet aan plaatbewerking, lasersnijden, engineering en poederlakken, en produceert behuizingen voor zeer uiteenlopende machines en apparaten. DGA Jessica van Schijndel: ‘Onze circa 100 klanten komen uit branches als de elektronica en food. We zagen vorig jaar een vraaguitval, bijvoorbeeld omdat we leveren aan fabrikanten van koffieautomaten voor kantoren en speelautomaten. We hebben toen deels ingezet op andere sectoren zoals de gezondheidssector, waar de vraag naar onder meer klimaatkasten voor testen natuurlijk enorm toenam.’

Dit jaar verwacht het bedrijf een krachtig herstel. ‘Er heerst wereldwijde blijdschap over het langzaam maar zeker loslaten van allerlei beperkende coronamaatregelen’, omschrijft Jessica van Schijndel het. ‘Angst valt weg. Ik proef een omslag. En dat heeft ook zijn weerslag op investeringen in de industrie. Ondernemers zien dat het weer de goede kant op gaat en staan open om te vernieuwen. Ze zitten ook niet op hun handen: innovaties gaan gewoon door.’

Volgende uitdaging is verdere digitalisering

Jessica van Schijndel en haar medewerkers staan in nauw contact met de klanten en weten wat ze willen. Eind 2021 komt de omzet naar verwachting uit op hetzelfde niveau als eind 2019, denkt de DGA. ‘En 2019 was een goed jaar voor ons. Misschien dat we dat oude niveau zelfs al eerder bereiken.’ Het bedrijf heeft de tijd vorig jaar goed gebruikt, onder meer om een compleet nieuw ERP-pakket te implementeren, Ridder IQ. ‘Dat waren we al van plan, maar er was nu meer rust om het door te voeren. Onze grootste uitdaging komende tijd is om nog sterker in te zetten op robotisering en digitalisering.’

