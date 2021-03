Nederland heeft alles in huis om dé medicijnhub van Europa te worden. Zo’n positie maakt ons land welvarender, weerbaarder en gezonder. Voor die ambitie is steun van het kabinet nodig. Die oproep staat in Boston aan de Noordzee, van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Namens minister Bas van ’t Wout nam David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), de oproep woensdag in ontvangst. Dat deed hij in een digitale bijeenkomst met onder meer Gerard Schouw (directeur VIG) en Ben Lucas (managing director MSD Nederland en bestuurslid VIG).

Wereldklasse

Veertien universiteiten, 420 biofarmaceutische bedrijven, 2.900 innovatieve R&D life science bedrijven én het hoofdkantoor van het Europese medicijnagentschap EMA. En dat allemaal op een overzichtelijk geografisch gebied, ondersteund door een hoog kennisniveau en een prima infrastructuur, met Schiphol en Rotterdam als vaandeldragers. Pluspunten van wereldklasse, die van Nederland het Boston aan de Noordzee maken.

Autonomie

Een sterke medicijn- en life sciences & health sector maakt ons land niet alleen welvarender en gezonder,

maar ook minder afhankelijk van landen als China en India, waar nu ruim driekwart van de wereldwijde medicijnproductie vandaan komt. De overheid wil deze afhankelijkheid verminderen.

‘We hebben een uitstekende uitgangspositie voor een prominentere plek in Europa’, zegt Gerard Schouw. ‘Daarvoor is uitgekiende samenwerking tussen de overheid, bedrijven en wetenschappers nodig.’

Leren van Boston

Wereldwijd wordt Boston gezien als dominante regio op het gebied van biomedisch onderzoek. Honderden universiteiten, geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuizen en start-ups versterken elkaar, waardoor een onderzoekmetropool ontstaat.

De plussen van Boston:

+ jaarlijks miljarden dollars aan investeringen in R&D voor nieuwe medicijnen en technologie;

+ substantieel hogere economische groei dan in de rest van de VS;

+ snelle toegang tot nieuwe medicijnen en technologie voor de regio, en beste ziekenhuizen ter wereld;

+ banenmotor;

+ magneetwerking voor bedrijven, kenniswerkers en technologie vanuit de hele wereld.

Nu doorpakken

Met de COVID-lessen nog vers in het geheugen, is de start van een nieuwe regeerperiode hét moment om de handen uit de mouwen te steken.

Schouw: ‘Een langjarig commitment van de overheid, partijen bij elkaar brengen en regie voeren is nodig om koploper te worden. Dit is het moment om door te pakken!’ Bron VIG