Elektrische systeem integrator Alewijnse heeft opdracht gekregen voor de volledige elektrische installatie en automatisering van het zusterschip van de trailing suction hopper dredger (TSHD) Anchorage, die eerder dit jaar met succes is opgeleverd. Het schip wordt gebouwd bij Barkmeijer Shipyards, onderdeel van Thecla Bodewes Shipyards. De oplevering staat gepland voor april 2022.

Innovatieve sleephopperzuigers

Beide diesel-elektrische sleephopperzuigers zijn ontworpen voor het baggeren van zand en grind aggregaten op de zeebodem en beschikken over een enkele zuigarm en een opslagcapaciteit van 3000 m3.

Complete elektrische installatie en automatisering

Alewijnse is gecontracteerd voor de complete elektrische afbouw en automatisering, waaronder het ontwerp, de bouw, installatie en inbedrijfstelling van de switchboards, consoles en bijbehorende alarm, monitoring en controle systemen. Ook het ontwerp, de engineering, levering en inbedrijfstelling van de automatisering van het baggerproces, waaronder visualisatie, monitoring en proces controle, valt onder de verantwoordelijkheid van Alewijnse.

Baanbrekend baggersysteem

Voor de besturing en bewaking van het baggerproces ontwikkelde Barkmeijer in samenwerking met Alewijnse een intelligent en geïntegreerd bus gestuurd systeem. Naast hoge baggerprestaties, zorgt dit systeem er ook voor dat slechts zeven of acht bemanningsleden nodig zijn om het schip te varen, te laden en lossen en te onderhouden. Dit baanbrekende systeem wordt momenteel via Alewijnse ter beschikking gesteld aan andere klanten. Elders aan boord zorgen de dieselelektrische installaties, geleverd door D&A Electric, voor een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en de uitstoot.

Geïntegreerde automatisering

Verder integreert Alewijnse diverse geavanceerde automatiseringssystemen aan boord, zoals een alarm- en monitoringsysteem (AMS) voor branddeurbeveiliging en tank alarmering, een bridge operating systeem (BOS) voor het beheer en de monitoring van verlichtingssystemen, een dredge control systeem (DCS) voor de controle en signalering van de op afstand bediende baggerkleppen, positie-indicatie en controle van de deining compensator, overloop, pompen, hopperbeladingssysteem en hydraulische installatie en ship system control (SSC) voor de controle en signalering van de trimkleppen, ventilatie en toezicht op de noodgenerator. Ook installeert het bedrijf een Alewijnse draught and loading system (ADLS), voor het meten van de diepgang, het berekenen van de belading en het berekenen van de trim en slagzij. Het Alewijnse suction tube systeem (ASTS) is een soft- en hardware systeem voor het meten, calculeren, visualiseren en monitoren van de van de zuigbuispositie onder water.

Succesvolle samenwerking

Alewijnse en Barkmeijer Shipyards werken al meer dan veertig jaar met succes samen. Eerdere projecten waren de gezamenlijke oplevering van de Duitse waddenferry Adler Rüm Hart, de sleephopperzuigers UKD Orca (2010), Charlock (2016) en drie pilot station vessels voor het Nederlands Loodswezen: Polaris, Pollux en Procyon (2012-2014). Ook voor de twee nieuwe sleephopperzuigers is Alewijnse weer gecontracteerd, vanwege de uitgebreide kennis en ervaring van Alewijnse in combinatie met de langdurige en goede samenwerkingsrelatie.

Martin Terpstra, Operational Manager bij Alewijnse Marine is erg blij met de opdracht: “Het nieuwe contract versterkt opnieuw de goede relatie tussen Alewijnse en Barkmeijer Shipyards. We kijken ernaar uit om onze brede expertise op het gebied van elektrotechniek en automatisering in te zetten en ook de tweede geavanceerde sleephopperzuiger samen met Barkmeijer succesvol op te leveren.”

Jos de Groot, manager R&D bij Thecla Bodewes Shipyards voegt toe: “Ik werk al 22 jaar met Alewijnse samen aan allerlei complexe projecten, maar de prestaties die geleverd worden bij deze complexe schepen, verdienen grote waardering. In de toekomst hoop ik meer van dergelijke uitdagende projecten samen met Alewijnse te ondernemen