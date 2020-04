Op 20 april start Scania de productie in Zwolle en Meppel weer op.

Scania treft thans voorbereidingen om bij Scania Production Zwolle en Scania Production Meppel de productie weer op te starten. Deze herstart maakt deel uit van een omvangrijke operatie om de gehele Europese productie weer voorzichtig en gefaseerd op te starten. In Zwolle zal de productielijn op 20 april a.s. weer gestart worden en in Meppel zullen de lakstraten en spuitcabines vanaf 28 april weer operationeel zijn. In de eerste fase zullen de volumes nog laag zijn en zal de primaire focus liggen op het creëren van een veilige werkomgeving voor de medewerkers en het testen van de leveranciers.

Op 20 maart jl. maakte Scania bekend een gestructureerde en goed georganiseerde stop van het gehele wereldwijde productiesysteem door te voeren. De herstart zal op dezelfde manier gebeuren: gepland, gestructureerd en gefaseerd. Scania zal de ontwikkeling en de activiteiten in het wereldwijde productiesysteem op de voet blijven volgen en aanpassen waar nodig. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe maatregelen die door de overheid worden getroffen. De persoonlijke veiligheid van de medewerkers staat hierbij voorop. Het is absoluut noodzakelijk dat zij volgens de nationale richtlijnen van hygiëne en social distancing kunnen werken. Daarnaast zullen de vele leveranciers in de omvangrijke supply chain van Scania nauw gemonitord worden. Het voorzichtig opstarten van de productie betekent weer een stap in de goede richting.

De Scania service-organisatie, waaronder Scania Parts Logistics in het Belgische Oudsbergen en alle Scania werkplaatsen in de Benelux, is operationeel gebleven om de transportbedrijven een optimale inzetbaarheid van hun voertuigen te blijven garanderen. Met inachtneming van de nationaal geldende richtlijnen en met aangepaste huisregels voor bezoekers in de werkplaatsen is de continuïteit voor de Scania-klanten optimaal gebleven.