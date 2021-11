Vorige maand werd bekend dat 3T, een gespecialiseerde ontwikkelaar, fabrikant, distributeur en leverancier van levenscyclusbeheerdiensten voor klantspecifieke elektronica en embedded systemen, is overgenomen door Kendrion. Dit bedrijf, met vestigingen over de hele wereld en het hoofdkantoor in Amsterdam, ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten voor industriële en automotive toepassingen.

Aanvankelijk kende 3T vier aandeelhouders, waaronder ontwikkelingsmaatschappij Oost NL waarmee was afgesproken dat ze vijf, zes jaar na de overnamedeal zouden uittreden. ‘Omdat Oost NL in 2020 aangaf tot exit te willen overgaan, moesten we op zoek naar een koper: een investeringsmaatschappij of een strategische partij. Verschillende partijen toonden interesse, met name Kendrion was een heel mooie propositie’, vertelt Richard Mijnheer, die aanblijft als ceo bij 3T. ‘Dat was een combinatie van enerzijds continuïteit voor 3T zoals we nu in de markt staan, als dienstverlener voor derden om software en elektronica te ontwikkelen. Anderzijds worden software en elektronica steeds belangrijker voor het productenportfolio van Kendrion. Het kost echter veel tijd en moeite om voldoende capaciteit en expertise op te bouwen en de overname biedt hun de kans om die in één klap te vergroten.’

Een onafhankelijke partij blijven in de markt en daarnaast voor Kendrion werken, was voor 3T een belangrijke voorwaarde. ‘Ze willen groeien en dat betekent talenten aantrekken. Dat lukt alleen als je zoals wij voor diverse partijen werkt. Dat maakt 3T ook interessant, elk project is anders. Daarnaast wilden ze ook de omzet vasthouden, we doen het heel erg goed momenteel’, verklaart Mijnheer, die de overname ziet als 1+1=3. ‘Kendrion is actief in de automotive, wat voor ons een heel interessante markt is, maar waar we moeilijk binnenkomen omdat de klantenbase niet in Nederland zit. Onder de Kendrion-vleugels boren wij een markt aan waar wij als zelfstandig bedrijf nooit toegang toe gekregen zouden hebben.’

Daarnaast loopt een relatief klein bedrijf als 3T (90 medewerkers) aan tegen groeistuipen. ‘Als je groeit heb je meer staffuncties, meer systemen nodig. Je kunt proberen die zelfstandig op te bouwen, maar bij een grote moeder zijn sommige zaken beter geregeld, waardoor we daar op mee kunnen liften. Dat heeft voor onze professionaliteit en volwassenheid als organisatie ook mooie voordelen.’ Voor klanten, medewerkers en directie verandert er weinig. ‘Norbert Beltman en ik waren aandeelhouder-directeur en gaan gemotiveerd door als directie in loondienst, daar hebben we volmondig ja op gezegd. Onze vestigingen in Enschede en Eindhoven blijven bestaan, het was destijds een eis van Oost NL dat het merendeel van onze activiteiten in de provincie Overijssel of Gelderland zou plaatsvinden’, aldus Mijnheer. ‘Business as usual dus. En dankzij de verwachte sterke groei biedt deze overname iedereen een mooi toekomstperspectief.’