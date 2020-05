The Drone Bird Company uit Enschede is wereldkampioen in het bouwen van drone vogels. Wij zijn verheugd om na meer dan 30 jaar onderzoek en ontwikkeling van drone vogels met zowel vaste als flapperende vleugels, het nieuwste model in onze vloot aan te kondigen: de AVES Series 1 drone vogel voor bewaking en verkenningsmissies. AVES is de eerste onopvallende drone vogel ter wereld, niet te onderscheiden van een echte vogel.

De AVES drone vogel met vaste vleugels is nauw gemodelleerd naar vogels in hun natuurlijke omgeving om de meest onopvallende optie voor bewaking en verkenningsmissies aan te bieden. Hij is vrijwel niet detecteerbaar door zowel mensen als dieren, omdat hij op een levensechte vogel lijkt. Ook zijn er geen luidruchtige propellers of bewegende delen die de aandacht zouden kunnen trekken. De AVES drone vogel beschikt verder over real-time telemetrie, verwisselbare sensoren en een hoge mate van autonomie.

In 2020 lanceert The Drone Bird Company de AVES drone vogel in twee landen voor onopvallende grenscontroles. In 2021 zal een model dat eruitziet als een steppearend gelanceerd worden in meerdere Afrikaanse nationale parken om stroperij tegen te gaan.

Diverse maten en modellen

Het silhouet van de AVES drone vogel kan worden aangepast aan vogelsoorten die voorkomen in een bepaald geografische werkgebied, zodat hij volledig opgaat in de natuurlijke omgeving. Afhankelijk van de gekozen vogelsoort en bewerkingen, kunnen specificaties verschillen om de echte vogel zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. De vleugels van een AVES drone vogel kunnen tot 2.5 meter bedragen. Daarnaast kan elke variant worden uitgerust met dag- en nacht infraroodcamera’s en diverse andere sensoren.

Het operationele plafond van de AVES drone vogel is maximaal 3 kilometer, met een kruissnelheid van 43 kilometer per uur (12 meter per seconde) en een totaal bereik van 40 kilometer.

Over The Drone Bird Company

The Drone Bird Company, voorheen Clear Flight Solutions BV, is wereldkampioen in het bouwen van drone vogels. Het bedrijf is gevestigd op Kennispark Twente, de innovatiecampus in Enschede. The Drone Bird Company bouwde samen met de onderzoeksgroep Robotica en Mechatronica van de Universiteit Twente de eerste professionele robotvogel met flapperende vleugels om vogeloverlast tegen te gaan. Ons team heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan om levensechte drone vogels te kunnen ontwikkelen. We richten ons op verschillende markten en toepassingen: