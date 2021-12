Online lancering Hannover Messe 2022 met Lightyear op 16 december

Digitalisering en klimaateisen zetten een streep door de traditionele manier van zakendoen in de Duitse industrie. Niet langer is voor Duitsers hun eigen Duitse buurman de meest logische optie, maar wordt ook actief over de grenzen heen gezocht naar partners en nieuwe digitale businessmodellen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven! We hebben een uitstekend digitaal verbonden productienetwerk in de industrie en is daardoor zijn we zeer goed in staat om snel waarde toe te voegen op een veilige, energie efficiënte en integrale manier. Hoe kun je deze kansen benutten? FME organiseert daarom samen met Koninklijke Metaalunie, FIER Automotive en RVO op 16 december 2021 16:00 – 17:30 Online Via Teams een bijeenkomst waarin we aangeven waar de kansen liggen in Duitsland in 2022 en hoe je hierop in kunt spelen.

Programma

Verschillende sprekers delen hun kennis en ervaringen op gebied van integraal samenwerken, business kansen benutten in Duitsland en concrete kansen die er liggen voor Nederlandse bedrijven.

Sprekers

Dagvoorzitter: Ulrike Nagel