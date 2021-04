Het Nederlandse Food Tech-bedrijf OneThird haalt 1,5 miljoen euro op bij investeerders SHIFT Invest en Oost NL. Het opgehaalde eigen vermogen zal worden gebruikt om de ontwikkeling van het voorspellingsplatform voor de kwaliteit van verse producten van OneThird te versnellen en pilots uit te breiden met retailklanten. Het bedrijf breidt ook zijn technische team uit door de overname van AI-gespecialiseerd bedrijf Impact Analytics, waarbij extra expertise wordt toegevoegd in (spectrale) beeldvorming en analyse.



Vermindering van voedselverspilling

De Verenigde Naties identificeren voedselverspilling als een van de grootste duurzaamheidsuitdagingen en pakken deze aan met de Sustainable Development Goal 12.3. Een derde van het voedsel wordt momenteel verspild en de dringende oproep tot actie is om dit tegen 2030 te halveren. Grote retailers en hun supply chain partners hebben samengewerkt in de coalitie genaamd Champions 12.3 die zich inzet om ambitie en actie te inspireren om dit doel te bereiken.

De logistiek achter het verkrijgen van verse producten van de kweker naar de retailer is complex, vooral omdat de kwaliteit varieert met seizoenen en omgevingsomstandigheden zoals het weer. Met de technologie van OneThird kunnen kwaliteitsinspecteurs op een niet-destructieve manier verse producten ‘binnenkijken’ met behulp van Near-Infrared-sensoren en veel producten in een paar seconden inspecteren. Door deze gegevens te combineren met smartphonebeelden van deze producten en andere relevante omgevingsgegevens, bepalen kunstmatige intelligentie-algoritmen nauwkeurig zowel interne als externe kwaliteit en bieden ze belangrijke informatie zoals resterende houdbaarheid en smaak.

“Onze unieke voorspellingstechnologie stelt kwaliteitsinspecteurs in de hele voedselvoorzieningsketen in staat om onmiddellijk feedback te krijgen over houdbaarheid en andere kwaliteitsparameters van verse producten en betere beslissingen te nemen”, legt Marco Snikkers, oprichter van OneThird, uit. Gebrek aan nauwkeurige informatie over de houdbaarheid van verse producten leidt tot onnodige verrassingen in de toeleveringsketen en negatieve ervaringen voor consumenten. Marco Snikkers vervolgt: “Ons systeem kan dynamische routing en prijsstelling mogelijk maken en helpt voedselverspilling te voorkomen, de logistiek van verse producten te optimaliseren en de kwaliteit van verse producten voor consumenten te verbeteren.”

Financiering

OneThird begon als een digitaal innovatieproject van Ocean Insight, een Halma-bedrijf. Halma, de ftse 100 wereldwijde groep van levensreddende technologiebedrijven, financierde de pre-seed fase van OneThird omdat het zijn technologie valideerde met belangrijke klanten. Het werd in 2020 uitgesplitst en bood toegang tot nieuwe partners om de groei verder te versnellen.

“We zijn verheugd om het team van OneThird te ondersteunen en zijn ervan overtuigd dat ze goed gepositioneerd zijn om een grote positieve impact te hebben op de voedselwaardeketen. OneThird richt zich op het leveren van bruikbare informatie, met behulp van parameters die echt belangrijk zijn voor hun klanten”, zegt Koen Hooning, Investment Manager bij SHIFT Invest. “Als Impact-driven venture capital fund kunnen we duidelijk zien hoe OneThird hun klanten kan helpen bij het behalen van de reductiedoelstellingen voor voedselverspilling.”

Chimwemwe de Gaay Fortman van Oost NL: “De oplossing van OneThird om voedselverspilling te voorkomen past goed bij onze doelen in Oost-Nederland: investeren in bedrijven die technologieën gebruiken om grote doorbraken in wereldwijde uitdagingen mogelijk te maken. We hebben een geweldig hightech ecosysteem rondom de Universiteit Twente. Wageningen University & Research is een van de grootste instituten die zich richt op landbouw en voedsel. OneThird werkt al actief samen met deze instituten, dus we zijn erg blij dat ze besloten hebben om hun faciliteit in Enschede op te zetten”.