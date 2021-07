Onera Health, marktleider op het gebied van slaapdiagnose- en monitoringoplossingen, heeft vandaag de financieringsronde van serie B afgesloten, waardoor de totale opgehaalde financiering tot nu toe boven de €24M-grens uitkwam.

Onder leiding van Innovation Industries in nauwe samenwerking met Invest-NL en met bestaande investeerders Jazz Pharmaceuticals, imec.xpand, BOM en 15th Rock, is het bedrijf van plan de fondsen te gebruiken om klinische studies uit te voeren en zijn slaapdiagnostiek en monitoringproducten in Europa en de Verenigde Staten verder te commercialiseren. Onera heeft onlangs de CE-markering verkregen voor zijn eerste product, een innovatief polysomnografiesysteem (PSG) dat de gouden standaardkwaliteit van een ziekenhuisdiagnosesysteem rechtstreeks naar het huis van een gebruiker brengt.

“We gaan de financiering gebruiken om steeds grotere klinische studies uit te voeren, onze partnerschappen in de EU en de VS uit te breiden en de productontwikkeling te versnellen om ons portfolio in slaapdiagnostiek en monitoring te verbreden,”aldus Ruben de Francisco, oprichter, CTO & interim CEO van Onera “Dit zal de commercialisering van onze producten vergemakkelijken en het medische veld helpen de broodnodige antwoorden te bieden voor miljoenen mensen die worden getroffen door slaapstoornissen. We zijn verheugd om zo’n sterke steun te krijgen van investeerders die onze visie delen.”

Harm de Vries, Partner bij Innovation Industries: “We zijn verheugd om deze investering in Onera te leiden, omdat het bedrijf perfect gepositioneerd is om de evolutie van ziekenhuiskwaliteitszorg naar huis te ondersteunen door zijn innovatieve slaapdiagnoseproducten. Met zijn team van wereldklasse, partners en disruptieve technologie geloven we dat Onera in staat is om goudstandaard slaapgeneeskunde te democratiseren.”

Leo Holwerda, Director Capital van Invest-NL: “Onze investering in Onera is een ander goed voorbeeld van hoe we veelbelovende Nederlandse start-ups en innovatieve bedrijven ondersteunen om high-impact technologieën en oplossingen op de markt te brengen.”

“Vanaf het begin waren we ervan overtuigd dat Onera het potentieel heeft om een revolutie teweeg te brengen in de monitoring op afstand. We kijken uit naar het voortdurende succes van Onera, mogelijk gemaakt door deze investering, in de commercialisering van zijn producten in Europa en de Verenigde Staten“,aldus Tom Vanhoutte, Partner bij imec.xpand.

Onera richt zich op baanbrekende slaaptestoplossingen die snel, handig en klinisch nauwkeurig zijn. De gebruikersgerichte technologie van hun PSG-systeem maakt niet alleen thuisdiagnostiek mogelijk, maar biedt ook mogelijkheden voor ziekenhuizen die beperkte of geen toegang hebben tot een slaapkliniek om slaapdiagnosetests binnen hun instelling te implementeren.

Vorige maand presenteerde het bedrijf MedTech en Digital Health zijn eerste generatie product op het SLEEP 2021-congres en presenteerde het zijn nieuwste onderzoek aan gerenommeerde wereldexperts, wat de ambitie om zich te positioneren als leider op het gebied van slaapgeneeskunde verder onderstreepte.

Onera heeft onlangs haar hoofdkantoor verplaatst naar de Brainport regio in Eindhoven, met behoud van commerciële activiteiten in de Verenigde Staten.

Onera Health is een leider in het transformeren van slaapgeneeskunde en monitoring op afstand. Hun baanbrekende diagnostische oplossingen en diensten staan op het punt om miljoenen mensen te helpen die worstelen met slaapgerelateerde aandoeningen, terwijl ze ook andere medische gebieden beïnvloeden door een verscheidenheid aan chronische aandoeningen te monitoren, waardoor uiteindelijk de gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten over de hele wereld wordt verbeterd. De innovatieve oplossingen van het bedrijf bieden uitgebreide slaaptestgegevens aan artsen in verschillende klinische en niet-klinische omgevingen om de patiëntenzorg te optimaliseren en de zorgkosten te verlagen. Onera heeft kantoren in Nederland en de VS.

Over Innovation Industries

Innovation Industries is een Deeptech venture capital investeerder die tot €30M investeert in Hightech, Agri&Foodtech en Medtech bedrijven.

Vandaag de dag beheert Innovation Industries meer dan € 275 miljoen over twee fondsen en heeft een team van 15 beleggingsprofessionals. De grootste investeerders zijn de Nederlandse pensioenfondsen PME en PMT. Innovation Industries investeert van zaad tot laat stadium en heeft samenwerkingsverbanden met alle Nederlandse technische universiteiten en onderzoeksinstituut TNO.

Invest-NL is een impactinvesteerder die zich inzet voor bedrijven en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever gaan maken. De focus ligt op co2-neutrale en circulaire economie en op innovatieve, snelgroeiende bedrijven, of scale-ups. Invest-NL ondersteunt innovatieve ondernemers door middel van financiering en advies volgens één simpel principe: impact is ons doel, rendement is ons middel. Als Nederlandse partner voor Europese beleggingsinstellingen zet Invest-NL zich in voor samenwerking en werkt het altijd samen met andere investeerders. Invest-NL is gevestigd in Amsterdam en heeft 60 medewerkers in dienst. Ga voor meer informatie naar www.invest-nl.nl

imec.xpand is een durfkapitaalfonds in een vroeg stadium en groei met krachtige strategieën die hardwaregestuurde nanotechnologie-innovaties ontwikkelen tot succesvolle wereldwijde bedrijven. Het fonds wordt onafhankelijk beheerd door een team van ondernemers, doorgewinterde investeerders en bedrijfsexperts die zich richten op ambitieuze tech start-ups waar imec-technologie, expertise en infrastructuur het succes kunnen beïnvloeden.

Jazz Pharmaceuticals plc ) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat tot doel heeft te innoveren om het leven van patiënten en hun families te transformeren. We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van levensveranderende geneesmiddelen voor mensen met ernstige ziekten – vaak met beperkte of geen therapeutische opties. We hebben een divers portfolio van op de markt gebrachte geneesmiddelen en nieuwe productkandidaten, van vroege tot late ontwikkeling, in neurowetenschappen en oncologie. We onderzoeken actief nieuwe opties voor patiënten, waaronder nieuwe verbindingen, kleine moleculen en biologische stoffen, en door middel van cannabinoïdewetenschap en innovatieve leveringstechnologieën. Jazz heeft zijn hoofdkantoor in Dublin, Ierland en heeft medewerkers over de hele wereld, die patiënten in bijna 75 landen bedienen.

Ondernemerschap is de motor van verandering. Van duurzame voedselbronnen tot een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie en het ontwikkelen van veelbelovende sleuteltechnologieën – de Brabant Development Agency (BOM) zorgt ervoor dat startups die op deze gebieden een rol spelen een vliegende start maken en uitgroeien tot scaleups, dat de juiste faciliteiten altijd beschikbaar zijn voor Brabantse bedrijven, en dat bedrijven die wereldwijd willen gaan dat ook daadwerkelijk kunnen. In de afgelopen vier jaar heeft BOM met meer dan 600 bedrijven samengewerkt om een dergelijke impact te bereiken. Stuklijst. Katalyserende verandering.

15th Rock Ventures is een durfkapitaalbedrijf dat investeert in menselijke augmentatie en informatietechnologie met als doel een welvarende samenleving te creëren in de leeftijd van 100 jaar. De definitie van menselijke augmentatie is om een wereld te creëren waarin mensen hun fysieke vaardigheden kunnen verbeteren, verschillende vaardigheden kunnen verwerven die voorheen onmogelijk waren en meer opties in het leven hebben door meerdere elementaire technologieën zoals AI, robotica, elektronica, AR / VR en hersenmachine-interface te combineren.