Onderzoek: we gaan congressen vooral digitaal volgen

Training op locatie verliest terrein. Professionals uit het bedrijfsleven geven aan dat werknemers nog maar in 41% van de gevallen op locatie een training volgen. Dat percentage zakt zelfs naar 23% als het gaat om deelname aan congressen op locatie. In 71% van de gevallen volgen deelnemers de conferenties in hybride vorm. Van de ondervraagden verwacht 62% dat online scholing de komende jaren nog frequenter wordt ingezet. Dat blijkt uit onderzoek dat Motivaction afgelopen juli in opdracht van Rendement Uitgeverij uitvoerde onder 466 professionals in het bedrijfsleven.

Seminars, congressen, eendaagse én meerdaagse trainingen hadden één ding gemeen: ze vonden vooral op locatie plaats. Tot de coronapandemie uitbrak. Het massale thuiswerken heeft alternatieve vormen een boost gegeven en al deze scholingsvormen vinden nu hoofdzakelijk digitaal of in hybride vorm plaats. De coronapandemie heeft daarmee een grote invloed op de vorm van scholing en ontwikkeling. Ondanks die ommezwaai geeft meer dan de helft van de organisaties (53%) aan dat ze hun scholingsbeleid niet hebben hoeven aanpassen. Scholingsbudgetten, gesprekken met werknemers over scholing en het vastleggen van scholingsafspraken zijn grotendeels onveranderd gebleven.

Opleiding, training en congres digitaal of hybride, coaching op locatie

Opleidingen van korter dan een jaar en langer dan een jaar vinden nog maar voor een derde (32% respectievelijk 34%) op locatie plaats. In de helft van de gevallen gebeurt dat in hybride vorm en in een klein deel (9% respectievelijk 6%) volledig digitaal. De grootste verandering is zichtbaar bij kortdurende trainingen en evenementen, zoals eendaagse en meerdaagse trainingen en congressen. Voor eendaagse en meerdaagse trainingen geldt dat die nog maar in 4 op de 10 gevallen op locatie plaatsvinden. In alle andere gevallen gebeurt dat hybride of digitaal. Bij de congressen gaat het om 2 op de 10 events die nog puur op locatie plaatsvinden. Coaching (57%), training-on-the-job (68%) en intervisie (55%) vinden nog wel hoofdzakelijk op locatie plaats.

Eendaagse training en vakliteratuur populairst om kennis bij te houden

Als het gaat om de manier waarop werknemers hun vakkennis en vaardigheden bijhouden, staat de eendaagse training met stip op één: in 69% van de organisatie komt dit type ontwikkeling regelmatig tot vaak voor. Slechts in 1% van de organisaties komt de eendaagse training nooit voor. Op de tweede plek staat vakliteratuur als belangrijkste middel om bij te blijven. Voor 90% van de organisaties geldt dat zij gebruikmaken van vakliteratuur om de ontwikkelingen op hun vakgebied bij te houden. Slechts 6% maakt helemaal geen gebruik van vakliteratuur.