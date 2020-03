Onderzoek: digitalisering supply chain lastig, maar juist nu noodzakelijk

Nieuw onderzoek van PA Consulting, de internationale innovatie- en transformatieconsultant, toont de toegevoegde waarde van de groeiende digitalisering in supply chain management: early adopters zien een kostenbesparing van 10-15%. Helaas geeft 79% van de respondenten aan dat de vaardigheden en capaciteit ontbreken om de supply chain verder te digitaliseren. Daarmee dreigen ze belangrijke voordelen mis te lopen, zoals een betere afstemming op de klantvraag, grote efficiëntievoordelen en hogere weerbaarheid tegen calamiteiten en andere verstoringen in de keten. Het rapport, Power your potential: the value of the smart supply chain, verschijnt op een moment dat supply chains wereldwijd ernstig worden verstoord door de uitbraak van het coronavirus. Risicoanalist Verisk Maplecroft verwacht dat het coronavirus supply chains wereldwijd tot Q3 zal verstoren. Steeds meer leveranciers melden op dit moment toenemende problemen met leveringen en zien zich gedwongen hun prijzen en omzetverwachtingen bij te stellen. De betere inzichten en forecasting in smart supply chains maken het mogelijk dergelijke risico’s beter te voorspellen, zodat organisaties eerder maatregelen kunnen nemen om de schade te beperken.

Meer transparantie

Het rapport van PA Consulting is opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Nottingham en draait om de voordelen van digitalisering. Een smart supply chain is flexibeler, zorgt voor meer transparantie in alle processen en levert waardevolle inzichten in consumentengedrag. Hierdoor kan vraag en aanbod beter worden voorspeld, zodat het hele leveringstraject efficiënter wordt en leveranciers beter kunnen inspelen op de wensen van consumenten en veranderingen in de markt.

Meer dan 100 supply chain-experts over de hele wereld namen deel aan het onderzoek. 30% van hen weet naar eigen zeggen niet hoeveel waarde een intelligente supply chain zou kunnen toevoegen. Minder dan de helft (47%) toont specifieke interesse in de mogelijkheid om operationele kosten terug te dringen door supply chains ‘smarter’ te maken, waarmee belangrijke kansen blijven liggen om de bedrijfsresultaten significant te verbeteren.

Lange termijnvisie nodig

Ricardo Tülkens, Partner Industrial Manufacturing bij PA Consulting: “Digitale technologieën verbeteren niet alleen de prestaties en de kostenefficiëntie. De klantgerichtheid wordt sterk verbeterd doordat organisaties dankzij realtime inzichten precies op het juiste moment kunnen leveren. Dat voegt ontzettend veel waarde toe – aanzienlijk meer zelfs dan veel van onze klanten aanvankelijk hadden verwacht.”

“Maar zoals het onderzoek uitwijst, kunnen deze resultaten alleen worden behaald als er meer wordt geïnvesteerd en een heldere langetermijnvisie wordt uitgewerkt waarin alle beschikbare technologieën en kansen worden omarmd. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden en potentiële voordelen te groot om te laten liggen.”

Vier aanbevelingen

Het onderzoek van PA toont aan dat er duidelijk behoefte is om veranderingen in de supply chain door te voeren. 61% van de respondenten in uiteenlopende branches, van life sciences tot de auto-industrie tot luchtvaart en defensie, zegt van plan te zijn binnen drie jaar aanzienlijke verbeteringen door te voeren in de technologie van hun supply chain. Helaas schrikken veel organisaties terug voor de uitdagingen die bij zo’n proces komen kijken. Om te voorkomen dat de vernieuwing daardoor niet van de grond komt, doet PA vier aanbevelingen waarmee supply chain leaders hun ambities in lijn kunnen brengen met hun systemen: