Ondernemersvertrouwen nagenoeg onveranderd

Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het eerste kwartaal van 2020 uit op 6,4, nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder (6,6). De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn in de meeste bedrijfstakken positief. Ondernemers zijn over werkgelegenheid optimistischer dan een kwartaal eerder. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Forse daling vertrouwen detailhandel

Het ondernemersvertrouwen is de stemmingsindicator van niet-financiële bedrijven. In het vierde kwartaal van 2019 daalde het ondernemersvertrouwen nog sterk. Begin 2018 bereikte het ondernemersvertrouwen de hoogste waarde (18,1) sinds de start van de waarneming in 2008. Daarna is een dalende trend ingezet. De stemmingsindicator ligt aan het begin van 2020 op het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2015. Desondanks ligt het vertrouwen onder de ondernemers nog steeds ruim boven het gemiddelde vanaf 2008 (2,2).

Ondanks een daling is het vertrouwen in de bouw, net als vorig kwartaal, het hoogst van alle bedrijfstakken: 13,6. Ook bij groothandelaren en in de informatie en communicatie is het vertrouwen bovengemiddeld. In zeven van de twaalf bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2020 lager dan in het vierde kwartaal van 2019.

Het optimisme van ondernemers in de detailhandel is aan het begin van 2020 het sterkst afgenomen van alle bedrijfstakken. Het vertrouwen daalde van 12,9 in het vierde kwartaal van 2019 naar 5,7 in het eerste kwartaal van 2020. Deze daling komt door de lagere omzetverwachtingen. Het vertrouwen nam het meest toe bij ondernemers in de verhuur en handel van onroerend goed.

Ondernemers optimistischer over werkgelegenheid

In het eerste kwartaal van 2020 verwachten voor het eerst sinds vijf kwartalen meer ondernemers dat zij het personeelsbestand zullen uitbreiden. Gecorrigeerd voor seizoeneffecten geeft per saldo 11,9 procent van de ondernemers aan dat zij in de komende drie maanden meer personeel verwachten aan te trekken. Een kwartaal eerder bedroeg dit 9,4 procent.

Het positieve signaal is terug te zien in de mate waarin ondernemers aangeven belemmerd te worden in hun productie en zakelijke activiteiten. Het afgelopen anderhalf jaar gaf ieder kwartaal 24 tot 26 procent van de ondernemers aan dat zij belemmerd werden door een tekort aan arbeidskrachten. In het eerste kwartaal van 2020 is dit 21,8 procent.