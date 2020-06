Ondernemers vragen Rutte vakbeurzen te behandelen als de IKEA, niet als dancefeesten

Het kabinet veegt alle evenementen over één kam. Door dit gebrek aan onderscheid tussen festivals en vakbeurzen staan er in de vakevenementensector onnodig direct 61.000 banen en 4,4 miljard euro omzet op het spel, aldus Veilig naar de Vakbeurs. ‘Vakbeurzen veel meer te vergelijken met de IKEA of een tuincentrum, en die mogen wel open.’

“Vakbeurzen zijn onvergelijkbaar met dancefeesten, concerten en festivals”, aldus Peter Groot, initiatiefnemer van ‘Veilig naar de Vakbeurs’ en het veiligheidsprotocol voor vakbeurzen.

Groot: “Vakbeurzen worden georganiseerd in grote goed geventileerde hallen, waar het bezoek gemaximeerd en gespreid worden. Zo zijn vakbeurzen veel meer te vergelijken met de IKEA, Gamma of een tuincentrum, en die mogen wel open.” De vakevenementensector heeft begin mei een protocol ingediend met aanvullende maatregelen bovenop de RIVM richtlijnen. De sector benadrukt dat zij experts zijn op het gebied van bezoekersstromen en als geen ander de veiligheid van bezoekers kunnen garanderen.

‘In Duitsland begrijpen ze het’

Volgens Peter Groot kan het Kabinet een besluit niet langer uitstellen, “omdat wij enerzijds protocol met de sector hebben opgesteld waarbij we de veiligheid kunnen waarborgen en anderzijds omdat niet meer uit te leggen is waarom pretparken, bouwmarkten en vliegtuigen wel open kunnen, maar wij niet.”

Groot: “Vakbeurzen hebben maandenlange voorbereidingstijd nodig, en om nog iets van het najaar te kunnen maken, hebben we liever vandaag antwoord, dan morgen. In Duitsland begrijpen ze dat, daar zijn vakbeurzen weer geopend.”

De sector als geheel dringt deze week met de campagne #laatonszakendoen aan op duidelijkheid voor 1 juli.