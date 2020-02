Ondernemers cancellen deelname Technishow – beursorganisatie volgt advies overheid

Mitutoyo Benelux heeft de organisatoren van de Technishow 2020 (17 maart t/m 20 maart 2020), laten weten af te zien van deelname aan deze beurs. ‘Wij zijn teleurgesteld dat de organisatoren geen gehoor hebben gegeven aan het door een grote groep van bedrijven gesteunde verzoek de beurs, vanwege het coronavirus, uit te stellen’, aldus Henk Slotboom, managing director Mitutoyo Benelux en board member Mitutoyo Europe GmbH.

Mitutoyo wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, vervolgt Slotboom: ‘Safety first. Wij willen onze klanten niet in de verleiding brengen zich te begeven naar plaatsen met grote groepen mensen. Ook is de gezondheid van ons personeel onze hoogste prioriteit.’

Het stoort Slotboom dat de organisatie geen gehoor heeft gegeven aan verzoeken van Mitutoyo en andere bedrijven deze belangrijke beurs uit te stellen. ‘Volstaan werd tot nog toe met de mededeling dat ‘Technishow niet wijkt voor het Corona virus’, met het advies papieren zakdoekjes te gebruiken en de handen te wassen. Beter zou zijn geweest het voorbeeld van de organisaties van andere beurzen, in Italië en Duitsland, te volgen en te verdagen.’

‘Jaarbeurs volgt advies overheid’

Het bestuur van FPT VIMAG heeft donderdag in nauw overleg met Jaarbeurs besloten dat TechniShow en ook ESEF Maakindustrie ondanks het coronavirus vooralsnog doorgaan. ‘We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en volgen hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van bezoekers en medewerkers in acht te nemen’, aldus Floris de Zwart, branchemanager industrie van de Jaarbeurs. ‘Maar zodra dat advies verandert naar negatief wordt het natuurlijk een ander verhaal. Daarbij kijken we overigens ook naar wat andere beurzen doen. De Hannover Messe die eind april plaatsvindt heeft nog geen beslissing genomen, maar de Metav die in de week voor de Technishow gepland staat gaat vooralsnog gewoon door.’

Mocht de Jaarbeurs moeten besluiten tot het cancellen van de Technishow/ESEF dan is de vraag of dat definitief is of dat er verplaatst wordt naar het najaar. ‘Over dat scenario wordt nu al wel nagedacht. Maar het zal niet makkelijk zijn een week te vinden die past in onze eigen beursagenda en in de internationale beurskalender.’