Hoewel ook bij de medewerkers van 247TailorSteel het dagelijks leven door het coronavirus op z’n kop gezet is, blijft het bedrijf er alles aan doen om de bestelde producten op tijd te leveren. Via online portaal Sophia® kunnen klanten bestellingen blijven plaatsen om ‘24/7 toegang te krijgen tot het machinepark’. Dankzij twee onafhankelijke productielocaties in Nederland en Duitsland kan 247TailorSteel met de productiecapaciteit schuiven en is het risico op uitval verdeeld. In het interview hieronder met de COO Frank Gelen kunt u lezen hoe 247Tailorsteel met de omstandigheden rondom het Coronavirus met de dagelijkse werkzaamheden omgaat, de veiligheid van de eigen fabrieken waarborgt en hoe ze in staat zijn om de klanten nog steeds goed te bedienen.



Wat voor impact heeft Corona op het supply chain management van 247TailorSteel? Welke risico’s zijn er en hoe worden deze afgevangen?

Wij waren sowieso al ingericht op multi-source supply, hierdoor zijn we niet voor “1 land gevangen”. Ondanks dat we per dag onze order intake krijgen en dus niet een week of maand vooruit de materialen kunnen bestellen, kunnen we wel met de leveranciers afspraken maken over zeker stellen van totaal volumes en dan later pas de werkelijk types of afmetingen afroepen. Het formaat/volume van 247TailorSteel maakt dat wij een serieuze klant zijn voor ook de grote leveranciers, hierdoor krijgen wij voldoende aandacht.

Hoe gaat 247TailorSteel om met veiligheid in de fabriek? Gaat 247TailorSteel nog een stap verder dan noodzakelijk?

We hebben net als vele bedrijven een dagelijkse crisis afstemming (op afstand) en proberen de maatregelen goed te communiceren met onze medewerkers. In de fabriek hebben we een flink aantal maatregelen genomen bovenop de algemeen geldende regels van het RIVM of werkwijzen geïntroduceerd om de regels en adviezen van het RIVM vorm te geven in onze omgeving. Zo hebben we geen ploegoverdracht meer; de medewerkers van de opgaande ploeg zien de medewerkers van de afgaande ploeg niet. Hierdoor minimaliseren wij de kans op overdracht. Ook hebben we teams en groepen gescheiden tijdens pauzes en omkleden doen we niet meer op het werk, maar thuis.

In hoeverre zijn de hoge graad van digitalisering en automatisering een voordeel in deze Corona situatie?

Door onze vergaande automatisering hebben we al veel werkvoorbereiding ge-parameteriseerd en geschiedt automatisch, datgene waar nog wel een mensenbrein over nadenkt, kunnen programmeurs vanuit huis doen; ook hier hebben we slechts heel beperkt mensen in de kantoren en dit is alleen om persoonlijke aandacht aan collega’s op de werkvloer te kunnen geven, wanneer dit nodig is. Door onze automatisering bijvoorbeeld in logistiek met AGV’’s voorkom je ook veel menselijke interactie en minimaliseer je verder kans op besmetting.

Wat zijn de grootste uitdagingen om de producten nog steeds op tijd bij de klant af te leveren? Hoe gaat 247TailorSteel hiermee om? We zien wel uitdagingen in bijvoorbeeld transport.

Een groot deel van het transport doen we zelf en blijven we goed in staat de klanten te bedienen, ondanks een lagere bezetting (door mensen die voorzichtig zijn bij verkoudheid of die in de gevaren groep zitten). Menig transport, vooral in Duitsland, gaat over meer schijven en hier zien we wel af en toe vertraging optreden. Daarnaast is persoonlijk contact, bij voorbeeld bij complexere (persoonlijke) situaties nu natuurlijk wel een grotere uitdaging. Ondanks dat we als 247Tailorsteel het niet gek doen, hoop ik natuurlijk vurig dat we deze tijd snel achter ons kunnen laten en dat we hier als collega’s en ook als bedrijf zo gezond mogelijk uitkomen.