In het eerste kwartaal van 2020 was de omzet van de industrie 2,7 procent lager dan een jaar eerder. Ook in 2019 was de omzet al elk kwartaal lager. In maart 2020 was de omzetontwikkeling het meest negatief bij de producenten van aardolie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

De omzetontwikkeling in de industrie werd vanaf het vierde kwartaal van 2018 afgeremd, en was in de eerste drie kwartalen van 2019 negatief, doordat bedrijfsactiviteiten verplaatst zijn van Nederland naar het buitenland. In het vierde kwartaal van 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 werd de omzet niet meer afgeremd door deze verplaatsingen.In het binnenland zetten producenten in het eerste kwartaal van 2020 vrijwel evenveel om als een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag

4,2 procent

lager. Halverwege maart zijn door de Nederlandse overheid maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. In deze maand zetten de industriële producenten 8,4 procent minder om dan in maart 2019. Deze negatieve omzetontwikkeling drukt de omzetontwikkeling van het eerste kwartaal van 2020. De afzetprijzen lagen in maart

3,8 procent

Omzet in eerste kwartaal lager voor meeste industriële bedrijfstakken

lager dan een jaar eerder.

In de meeste industriële bedrijfstakken lag de omzet in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Op kwartaalbasis zijn de voornaamste negatieve omzetontwikkelingen te zien in de transportmiddelenindustrie (-9,5 procent), de papier- en grafische industrie (-9,1 procent) en de raffinaderijen en chemie (-5,7 procent). In de transportmiddelenindustrie hebben een aantal bedrijven hun fabrieken op 19 maart volledig gesloten. Daarnaast lag de omzet lager in de textiel-, kleding-, en lederindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De omzet lag wel hoger bij de producenten in de voedings- en genotmiddelenindustrie (+3,4 procent), waar de producenten van voedingsmiddelen een grote positieve omzetontwikkeling lieten zien. Ook was er in de hout- en bouwmaterialenindustrie een hogere omzet dan een jaar eerder (+4,8 procent). De grootste positieve omzetontwikkeling in deze branche was te zien bij de producenten van bouwmaterialen.

In maart voornamelijk minder omzet voor aardolieproducenten

Enkele producenten in de industrie lieten voornamelijk in maart een grote omzetontwikkeling zien. In de onderstaande grafiek staan de bedrijfstakken met de grootste negatieve en positieve omzetontwikkelingen. De aardolie-industrie sprong er in maart uit met 43,4 procent minder omzet ten opzichte van maart 2019. In januari lag de omzet voor aardolieproducenten juist nog 25,1 procent hoger en in februari lag deze vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. De afzetprijzen daalden in maart ook fors, met 41,5 procent.

De omzet lag in maart ook lager voor producenten van kleding, van auto’s en aanhangwagens, van machines en van leer, lederwaren en schoenen. De omzet was wel hoger voor producenten van farmaceutische producten (+19,1 procent). Ook producenten van tabak, overig transport (transport exclusief auto’s en aanhangwagens), voedingsmiddelen en bouwmaterialen zetten meer om.