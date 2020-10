Omzet Dassault Systèmes groeit met ‘dubbele cijfers’ in life sciences & healthcare

3DEXPERIENCE-specialist Dassault Systèmes heeft de resultaten bekendgemaakt over het derde kwartaal van 2020, dat eindigde op 30 september. De totale omzet groeide in het derde kwartaal met 17%, in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor, naar bijna 1,03 miljard euro (IFRS en non-IFRS in constante valuta). Tevens bevestigde het bedrijf de winstverwachting voor geheel 2020.

Bernard Charlès, Dassault Systèmes’ Vice Chairman en Chief Executive Officer, licht toe: “Samenvattend zijn wij het afgelopen kwartaal met dubbele cijfers gegroeid in Life Sciences & Healthcare, terwijl onze activiteiten in de sector Infrastructure & Cities met 6% groeide, vooral in Azië. Verder zien wij stabiele tot licht groeiende softwareverkopen in onze markten: Industrial Equipment, High-Tech, Home & Lifestyle en Consumer Packaged Goods & Retail. Dankzij onze brede aanwezigheid in de markten Transportation & Mobility en Aerospace & Defense, zien wij grote investeringen van bedrijven die alleen maar elektrische voertuigen ontwikkelen en een goede dynamiek in de ruimtevaart.”

myMedidata helpt klinische trials versnellen

“Onze financiële resultaten, klantbetrokkenheid en productintroducties laten zien dat wij de komende jaren over verschillende assen kunnen groeien. Wij profiteren van een sterke concurrentiepositie met onze platform-gebaseerde oplossingen en vergroten onze relevantie voor strategische partners in de zorgmarkt. Medidata helpt met haar aanbod onder andere de toekomst van klinische trials te veranderen. Begin deze maand kwam myMedidata LIVE beschikbaar, om onderzoekers en patiënten via het platform met elkaar in contact te brengen voor remote bezoeken en patiënt-georiënteerde technologie te benutten die ze al tijdens hun studie gebruiken. Met betrekking tot de klanten verheugt het ons dat Johnson & Johnson de toepassing van het Medidata-platform voor klinische trials met vijf jaar heeft verlengd.”

Verlagen kosten met ontwerpsoftware en data

“In het middensegment van de innovatiemarkt, waar SOLIDWORKS wordt gebruikt, hebben wij het bereik van het 3DEXPERIENCE-platform vergroot met de 3DEXPERIENCE WORKS-oplossingen. Dit aanbod representeert het meest uitgebreide cloud-gebaseerde portfolio in die markt.”

“Binnen de maakindustrie zien wij een verschuiving van de focus op verlagen van de totale kosten met behulp van software, naar het ontwerpen van de volgende generatie oplossingen voor een duurzamere toekomst. Om een vliegtuig zonder CO2-uitstoot te bedenken, te ontwikkelen, te produceren en over vijftien jaar op de markt te brengen, moeten de ontwerpers nu al starten. Data intelligence is een andere belangrijke pijler voor deze markt, net zoals het inkopen van onderdelen dat in de 20ste eeuw was. Ook in steden en voor andere infrastructuren worden innovaties gedreven door duurzaamheidsdoelstellingen. Naarmate er in markten meer wordt samengewerkt zijn experience-platformen onmisbaar om ecosystemen opnieuw vorm te geven.”