Op 19 januari vond een bezoek plaats van Omron in vertegenwoordiging van Barry Oorbeek, Key Account Manager Industry solutions en Rob Verbeek, marketing manager. Het doel van het bezoek was het vieren van de toetreding bij het ICD en het bekrachtigen van de samenwerking met alle ICD-bedrijven. Ook was er aandacht voor hoe Omron invulling wil geven aan de samenwerking op het gebied van innovatie en kennisdeling binnen het ICD en daarbuiten.

Na een welkomstwoord door Binne Visser van het ICD werd ‘Ronny’ geïntroduceerd. Ronny is een door Omron ontwikkelde AMR, een mobiele robot die zich aanpast aan zijn omgeving. Deze mobiele robot maakt een scan van zijn omgeving door middel van de ingebouwde sensoren en lasers. Hiermee brengt het de omgeving in kaart en bepaalt het zelf de meest efficiënte route. Wanneer er iets wordt aangepast in de werkplaats, past de AMR zich daarop aan. Het bovenstuk van de AMR kan voor elk doel en gebruik anders geplaatst worden. De bezoekers kregen daarna een rondleiding door het SKILLS gebouw met het lab voor robotica, 3Dprinting en software voor kunstmatige intelligentie en een promotievideo over het ICD te zien. Joost Krebbekx, programmamanger bij ICD gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen het ICD en Victor Woord van Beenen gaf een demonstratie over AMR Ronny, die nu in gebruik is bij Beenen, een automatiseringsbedrijf voor de industrie.

“Al ruim een jaar geleden was onze wens deze stap te maken en nu zitten we hier” zegt Barry Oorbeek. “Graag willen we samenwerken en kennisdelen met het ICD door onze innovaties en expertise in te zetten voor grote producerende of tech bedrijven.”