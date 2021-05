In het eerste kwartaal van 2021 heeft de Duitse gereedschapsmachine-industrie 26% meer orders ontvangen dan in dezelfde periode vorig jaar. De orders uit Duitsland stegen met 10 procent. Buitenlandse orders waren echter 35 procent hoger dan in het voorgaande jaar.

“De sector registreert nu al enkele maanden een verbeterend sentiment bij de klanten. Dit wordt nu eindelijk weerspiegeld in de cijfers,” zegt Dr. Wilfried Schäfer, uitvoerend directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers) in Frankfurt am Main, in een commentaar op het resultaat. De lage basis van de cijfers in het eerste kwartaal van 2020 was echter ook een deel van de reden voor de sterke groei, omdat de vraag vanaf maart 2020 sterk wegviel als gevolg van de pandemie. Een vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 geeft daarom een realistischer beeld. Hier ligt het totaal aan orders nog 14 procent onder het niveau van toen, terwijl de buitenlandse orders slechts 1 procent hoger liggen. “Dat betekent dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat we weer op een redelijk niveau zitten”, somt Schäfer op.

De opwaartse trend van de buitenlandse orders in het lopende jaar is vooral toe te schrijven aan de niet-euro-economieën. China is hier de motor van de wereldeconomie

en stimuleert het de vraag. In deze rol heeft het gezelschap gekregen van het nieuwe baken van hoop, de VS. Het herstel heeft echter een relatief brede basis, aangezien Europa nu ook weer opleeft. Veel gebieden hebben nog veel in te halen. Het positieve beeld wordt gecompleteerd door het benuttingscijfer van de capaciteit, dat is gestegen van een dieptepunt van 67% afgelopen zomer tot het huidige percentage van 79%.

De werkgelegenheid is een vertraagde indicator van de economische ontwikkeling en vertoont momenteel een dalende tendens. In februari waren in de sector in totaal ongeveer 7% minder mensen werkzaam dan in het jaar daarvoor. Dit komt neer op 66.800 mannen en vrouwen. “Dit is een zeer matig cijfer in vergelijking met de daling van de productie en de orders. Het toont aan hoe belangrijk het voor bedrijven is om hun goed gekwalificeerde personeel te behouden. Arbeidstijdverkorting heeft hier goed geholpen,” zegt Wilfried Schäfer.

Toch hebben bedrijven het ook elders moeilijk. Knelpunten in de bevoorrading belemmeren de productie. In een recente pandemie-enquête gaf bijna de helft van de ondervraagde fabrikanten van gereedschapsmachines aan ernstige problemen te ondervinden met de levering van elektronische componenten, met name besturingen. 46 procent had problemen met staal- en metaalproducten. “Bedrijven uiten nu al hun vrees dat ze orders niet op tijd kunnen verwerken vanwege de ernstige verstoringen in de toeleveringsketen”, meldt Schäfer.

De VDW verwacht dat het productieniveau in het lopende jaar met 6 procent zal stijgen. Het resulterende volume van 12,9 miljard euro ligt boven dat van de financiële crisis van 2009/2010, maar nog ver onder de recordjaren 2018 en 2019.