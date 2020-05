Het Belgische bedrijf Ocular lanceert een digitale bezoekersteller, om in winkels en publieke ruimtes bezoekersaantallen te monitoren. Op een display zien klanten en bezoekers bovendien meteen of ze naar binnen mogen of nog even moeten wachten. Het kant-en-klare systeem kan snel geïnstalleerd worden; een stroomaansluiting is voldoende.

Hoogtechnologisch systeem regelt en beheerst volautomatisch bezoekersaantallen

“Om maar 1 klant per 10 vierkante meter te kunnen garanderen, moeten winkels hun bezoekers tellen. Dat is nu vaak moeilijk, omdat ze er extra mankracht voor nodig hebben. Daarom zochten we naar een automatische oplossing, om dat zo slim en efficiënt mogelijk te doen”, vertelt Nicolas Vanden Avenne, CEO van Ocular.

Het systeem van Ocular bestaat uit een combinatie van een staander, sensoren en een display met hoogtechnologische software. De sensoren tellen anoniem het aantal bezoekers die de ruimte binnenkomen en verlaten. De software berekent in realtime de bezettingsgraad. Op een digitale display aan de ingang krijgen wachtende klanten een rood of groen scherm te zien; zo weten ze of en wanneer ze naar binnen kunnen. Extra voordeel is dat daarvoor geen medewerkers meer nodig zijn: veiligheid gegarandeerd dus. Alle data zijn voor de winkel in kwestie meteen beschikbaar op een online dashboard.

De installatie is “plug-and-play”, vertelt Nicolas Vanden Avenne. “Er zijn geen aanpassingen nodig aan de bestaande inrichting en het systeem wordt in een minimum van tijd geïnstalleerd. De klant hoeft alleen in een stopcontact te voorzien. In winkels met meerdere in- en uitgangen kunnen trouwens meerdere systemen aan elkaar gekoppeld worden.”

Future-proof

Ook na de coronacrisis kan dit systeem nog ingezet worden. “De realtime data over de bezoekersaantallen bieden interessante inzichten: hoeveel klanten of bezoekers zijn er op welk moment van de dag, op welke dagen is het het drukst, hoe lang blijven ze gemiddeld,…? Het zijn relevante analytics om marketingacties op te baseren of om op bepaalde punten het beleid bij te sturen.”

Ocular verkoopt en installeert de systemen enerzijds zelf, en zet tegelijk partnerships op met verdelers. Er is intussen al interesse uit Nederland en Frankrijk. Het systeem kan ook ingezet worden in musea en bezoekerscentra, zodra deze weer open mogen