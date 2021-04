Nxtgen Hightech wil 1,5 miljard uit Nationale Groeifonds, om achterstand te voorkomen

Gemikt wordt op een bedrag van 1,5 miljard euro. Geld dat deels door de Nederlandse overheid, deels door het betrokken bedrijfsleven opgebracht zal moeten worden. En dat geïnvesteerd moet gaan worden in zeven domeinen die het Topteam Topsector HighTech Systemen & Materialen (HTSM) heeft geduid en heeft vervat in het investeringsprogramma Nxtgen Hightech. Het doel ervan is de bijzondere hightech competenties waarover Nederland beschikt, die het meest spraakmakend tot uitdrukking komen in de semicon, ook voor andere doeleinden te gaan inzetten. Volgende week vrijdag 16 april is er een webinar over het programma.

‘Om onze voorsprong in de hightech equipmentbouw te behouden’

Die competenties moeten ingezet worden in technologieën met een uitgesproken economische en maatschappelijke relevantie, zo maakt Marc Hendriks, voorzitter van het Topteam duidelijk. ‘Om onze voorsprong die we in de hightech equipmentbouw hebben te behouden en te voorkomen dat we op de lange termijn op achterstand gezet worden door landen als de VS, China en ook Duitsland. Duitsland bijvoorbeeld heeft alleen al voor het ontwikkelen van waterstoftechnologie 9 miljard euro vrijgemaakt. En China heeft haar grote ambities op het semicongebied uitgesproken en verbindt daar eveneens miljarden aan.’

Zeven domeinen

Een van de zeven domeinen, illustreert TNO-man Tom van der Horst, voorzitter van de werkgroep Nxtgen Hightech, is de optische communicatie waarbij laser- en satelliet- maar ook quantumtechnologie ingezet wordt om veilig grote hoeveelheden data te versturen over de aardbol. Willem Endhoven, managing director van het faciliterende High Tech NL en ook aanwezig in de Teams-call, haalt een biomedisch-technologisch voorbeeld aan: organ-on-a-chip. ‘Technologie om uit stamcellen lichaamseigen weefsel en op termijn zelfs complete organen te kweken. Ook kan die worden benut voor het testen van medicijnen. De apparatuur die daarvoor nodig is vergt onder andere hoogwaardige kennis van mechatronica en cleanliness.’ Een derde domein is de semicon, een werkveld dat in Nederland al behoorlijk wat innovatieve spelers kent, maar de machinebouw voor voor met name back-end of metrologische doeleinden, heeft nog een impuls nodig, aldus Endhoven. Een vierde domein is de verduurzaming van de energie en chemie sector door het ontwikkelen van elektrolysers. Daarvoor kan onder meer de kennis van de dunne filmtechnologie (als Atomic Layer Deposition (ALD)) benut worden die nu in de semicon en solar wordt ingezet, vult Van der Horst aan. De overige drie domeinen zijn: composieten, agrifood en smart industry (digitalisering van industriële processen).

Onverdachte combinaties

De voorbeelden die de heren noemen schudden ze niet zomaar even uit de mouw, maar komen voort uit de vele gesprekken die ze de afgelopen maanden, voor het opstellen van het programma, hebben gevoerd met industriële bedrijven als IMS, NTS, Salland Electronics, Airborne, Micronit, maar ook VDL en Demcon. En die tot nog toe zo’n 60 projectvoorstellen hebben opgeleverd. Projecten waarin bestaande partnerschappen aan innovaties willen gaan werken, maar waarin ook werelden elkaar treffen die elkaar nog niet goed kennen. ‘Als de chemie en de hightech machinebouw. Juist zo’n onverdachte combinatie leidt tot innovaties en weer nieuwe bedrijvigheid’, verwacht Hendrikse.

1,5 miljard euro

De beoogde 1,5 miljard euro voor de financiering van de projecten moet voor een belangrijk deel komen uit het Nationale Groeifonds, vorig jaar gelanceerd door de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Financiën, zo is de intentie van het Topteam Topsector HTSM. Die centen zijn nog niet binnen en uitsluitsel komt niet eerder dan na de zomer als een Commissie van Wijzen (waarin onder andere Peter Wennink (ASML), Robert-Jan Smits (TU/e) en Robbert Dijkgraaf (Institute for Advanced Study, Princeton)) het Nxtgen Hightech investeringsprogramma tegen het licht gaat houden.

Voordien wordt het programma gepresenteerd in een vrij toegankelijk live webinar dat plaatsvindt op vrijdag 16 april, aanvang 1030 uur. Aanmelden.