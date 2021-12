NXP treedt toe tot select gezelschap van ‘IC-megasuppliers’

17 chipfabrikanten zullen dit jaar naar verwachting een omzet van meer dan $10,0 miljard realiseren. Dat blijkt uit de 25e editie van McClean Report dat in januari gepubliceerd zal worden door

IC Insights, met voorspellingen en analyses van de IC-industrie. Het hele volgende jaar zal het rapport bijgewerkte driemaandelijkse ranglijsten van de wereldwijde top-25 halfgeleiderleveranciers bevatten.

De 17 ondernemingen die volgens de prognoses in 2021 een wereldwijde omzet van meer dan 10 miljard dollar zullen realiseren in de sector van de halfgeleiders (IC en O O S D – opto-elektronica, sensoren en discrete), worden in figuur hierboven weergegeven. Drie halfgeleiderbedrijven – AMD, NXP en Analog Devices – zijn naar verwachting in 2021 toegetreden tot de lijst van “megasuppliers” .

Tot deze megasuppliers behoren negen leveranciers met hoofdkantoor in de VS, drie in Europa, twee in Taiwan en Zuid-Korea, en één in Japan. De lijst omvat zes fabless-bedrijven (Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek, AMD, en Apple) en één pure foundry (TSMC). In totaal zal de omzet van de megasuppliers in 2021 naar verwachting met 26% stijgen ten opzichte van 2020, één punt meer dan de voorspelde totale stijging van de wereldwijde halfgeleiderindustrie in 2021/2020 van 25%.