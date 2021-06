Nvidia-Arm-deal komt waarschijnlijk niet op tijd rond door weerstand autoriteiten

Nvidia Corp kan mogelijk niet voldoen aan een deadline van maart 2022 voor het sluiten van zijn overname van $ 40 miljard van het Britse chiptechnologiebedrijf Arm Ltd als gevolg van het feit dat Europese regelgevers de zaak pas na de zomervakantie kunnen behandelen, vertelden mensen die bekend zijn met de zaak aan Reuters.

Nvidia kondigde de Arm-deal vorig jaar aan, wat onmiddellijk verzet uitlokte in de halfgeleiderindustrie, waar Arm lang een neutrale speler is geweest die belangrijke intellectuele eigendom in licentie gaf aan klanten die anders intense rivalen zijn, waaronder Qualcomm Inc (QCOM.O), Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) en Apple Inc (AAPL.O).

Tot september nodig om aanvraag te accepteren

Het bedrijf heeft goedkeuring nodig van de Amerikaanse, Europese en Chinese autoriteiten, die de transactie naar verwachting allemaal nauwkeurig zullen onderzoeken. Terwijl Nvidia beleggers vorig jaar vertelde dat het van plan is om de deal tegen maart 2022 te sluiten, geeft de koopovereenkomst de twee bedrijven de optie om de deadline te verlengen tot september 2022. Maar op dat moment heeft elke partij de optie om weg te lopen als de deal geen goedkeuring van de overheid krijgt. Nvidia heeft nog geen aanvraag ingediend bij de Europese Commissie om de deal goed te keuren. Ambtenaren daar hebben het bedrijf duidelijk gemaakt dat ze tot september nodig hebben om genoeg informatie te verzamelen om Nvidia’s formele aanvraag voor goedkeuring te accepteren, volgens drie mensen die bekend zijn met de zaak.

Deal maart 2022 moeilijk

Dat zou het voor Nvidia moeilijk kunnen maken om de deal tegen maart volgend jaar te sluiten, zoals gepland, zeiden deze mensen. Technologie nieuwspublicatie The Information meldde eerder op dinsdag de mogelijkheid van een vertraagde indiening in Europa.

De Amerikaanse Federal Trade Commission is informatie aan het verzamelen over de deal, vertelden mensen die bekend zijn met de zaak aan Reuters. Nvidia heeft een aanvraag ingediend voor goedkeuring van de deal in China, meldde de Financial Times vorige week.

In een verklaring zei Nvidia dat “veel jurisdicties een pre-notificatieperiode hebben, waarin de partijen een gedetailleerde en voortdurende dialoog hebben met regelgevende instanties. Onze gesprekken met de toezichthouders zijn grondig en constructief geweest. We zullen de hele zomer blijven werken en verwachten de transactie begin 2022 af te ronden.”

Eerder indienen ‘suïcidaal’

Naar de letter van de wet in Europa kan Nvidia zijn aanvraag op elk gewenst moment indienen. Maar in de praktijk, aldus regelgevingsadvocaten, wachten de meeste bedrijven met het formeel indienen van de aanvraag tot ze van de regelgevers een informeel groen licht hebben gekregen.

Een regelgevingsadvocaat die aan Europese deals heeft gewerkt, zei dat een stap om de aanvraag in te dienen voordat de regelgevers hebben aangegeven dat ze klaar zijn om op de aanvraag te reageren, “suïcidaal” zou zijn voor de goede relaties van Nvidia met Europese regelgevers. “Na negen maanden vindt de commissie nog steeds dat er zeer ernstige zorgen zijn,” zei de advocaat. “Ze zijn niet klaar om deze indiening te accepteren. Als Nvidia deze weg inslaat, is dat een zeer confronterende strategie met een zeer machtig agentschap.”

Tegenwind uit VK

De Nvidia-Arm deal heeft ook te maken met tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, dat heeft gezegd dat het een nationale veiligheidsbeoordeling van de deal zal uitvoeren. Arm heeft zijn hoofdkantoor in Cambridge, Engeland, en wordt beschouwd als een kroonjuweel van de techindustrie van het land. Britse toezichthouders eisten dat het bedrijf streefcijfers voor het aantal werknemers in het Verenigd Koninkrijk zou vaststellen voordat het in 2016 mocht worden verkocht aan SoftBank Group Corp (9984.T) uit Japan.