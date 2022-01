Nu grondstoffen steeds schaarser worden en het lastiger wordt om aan kritische onderdelen te komen, gaan bedrijven in toenemende mate op zoek naar manieren om de risico’s van stilstand in de productie te voorkomen. NTS-Group in Eindhoven – dat mechatronische systemen en mechanische modules voor de handling, transfer en positionering in machines ontwikkelt, maakt, assembleert en test – weet er alles van.

Patrick Kilkens, NTS Group, ‘Ik vrees dat we ook een ongekend opslingereffect in de maak hebben’

NTS richt zich met circa 1.500 medewerkers op markten als de semiconductor, life sciences & analytical en health. Om meer slagkracht te realiseren in de keten bij het sourcen van kritische componenten, werd begin februari met klanten en een aantal leveranciers een crisisteam en werkwijze ingesteld om zo snel mogelijk beslissingen te kunnen nemen. ‘Denk aan het sourcen van een specifiek component uit een niet-reguliere supplychain met de daarbij behorende extra kosten. Om verlies van deze voorraad te voorkomen – iets wat je vandaag opvraagt, kan de volgende dag weg zijn – kunnen wij nu binnen vier uur na bekendmaking van de beschikbare voorraad deze na akkoord van onze eindklant afnemen’, vertelt Patrick Kilkens, business group manager Analytical bij NTS.

Snel acteren

Ook de doorlooptijd van het goedkeuren van alternatieven is sterk gereduceerd. ‘Is een elektrocomponent bijvoorbeeld echt niet te krijgen, dan gaan we op zoek naar een vergelijkbare component met net een andere tolerantie die dezelfde functie kan vervullen. Ook daarbij moet je snel acteren, want iedereen kijkt naar alternatieven en komt op dezelfde opties uit’, stelt Kilkens. NTS heeft als voordeel dat het op drie continenten actief is. ‘Bij probleemcomponenten die niet meer via de lokale supplychain in Europa leverbaar zijn, kunnen we uitwijken naar alternatieve bronnen via onze collega’s in Azië of de VS.’ Alle NTS-onderdelen produceren overigens zo veel mogelijk local-for-local. Verder heeft NTS het commitment voor de forecast dat het bedrijf normaal gesproken heeft, in overleg met de klant waar nodig langer gemaakt. ‘Hierdoor kunnen we sneller en eerder “hard” commitment in de supplychain leggen.’

Scherp zijn

Mocht een component niet beschikbaar zijn, dan houdt NTS in de rest van de supplychain de vaart erin. ‘We willen voorkomen dat als een ontbrekende component alsnog eerder binnenkomt we weer stilstaan op andere componenten. Ik ga ook niet een leverancier afremmen, want dan ben ik al mijn slots kwijt en kom ik later in de problemen. We moeten hier heel scherp op zijn vanwege de negatieve invloed van hogere voorraden op het werkkapitaal.’ Dat de materiaaltekorten samenvallen met een wereldwijd stijgende vraag, maakt het allemaal nog lastiger. ‘Voor het produceren van normale batches komen we al tekort, die extra vraag komt er nog bovenop.’

Stilstand voorkomen

Ondanks al deze maatregelen miste ook NTS de afgelopen periode helaas een paar keer een component. ‘Dan is het zaak om met een projectteam zo snel mogelijk te bepalen hoe we het systeem of de module zo efficiënt en compleet mogelijk kunnen afbouwen. Dan kunnen we zodra het component binnen is de backlog zo snel mogelijk wegwerken zonder een al te grote negatieve impact op de voorcalculaties en bijbehorende capaciteit.’ Zo stond op een gegeven moment een hele partij desktopmicroscopen te wachten op een PCBA. ‘In overleg met de klant hebben we toen leveringen stopgezet, en printplaten overgezet naar die microscopen, zodat we konden doorbouwen en testen. Op het moment dat de levering binnenkwam, hoefden we alleen die printplaten nog in te bouwen. Met als belangrijk voordeel dat de productie niet stilviel.’

Opslingereffect

De schaarste in de B2B-markt leidt tot eerder en meer bestellen, waardoor fabrieken ramvol zitten en voorraden stijgen. Hoewel Kilkens nog geen signalen krijgt van een dalende vraag, is hij hier wel voor beducht. ‘Ik vrees dat we, net als de huidige niet eerder vertoonde tekorten, ook een ongekend opslingereffect in de maak hebben. NTS probeert daar zo goed mogelijk op in te spelen door de termijn van afroepcontracten te verlengen, maar ook de supplychain uit te dagen hun uiterste best te doen het gezamenlijke financiële risico zo klein mogelijk te maken.’ Daarnaast heeft NTS de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in een goed sales & operations-planningproces. ‘Daar plukken we nu de vruchten van. Door achttien maanden vooruit te kijken, signaleren we al vroeg afwijkende patronen en kunnen we daarop acteren.’

End-to-end ketenfocus

Een ander aspect dat Kilkens continu bespreekt met klanten en leveranciers is: wat als de situatie zich stabiliseert? ‘Nu is veel geoorloofd en is een aantal traditionele werkwijzen van inkoop en supplychain overboord gegooid. Straks moeten we weer terug naar normale bestel- en facturatiemomenten, contracten en levertijden. Tot die tijd is het essentieel een end-to-end ketenfocus te hebben, alle partijen te betrekken en volledig transparant te communiceren naar elkaar.’