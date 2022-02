NTS-Group, leverancier van hightech systemen, heeft een geavanceerde MetalFABG2 3D-printer van Additive Industries geïnstalleerd op haar locatie in Hengelo (Ov) om hightech OEM’s in de halfgeleiders-, analytische en medische markt beter van dienst te kunnen zijn. Additive manufacturing wordt door toonaangevende hightech OEM’s steeds meer als een volwaardige productiemethode beschouwd.

Bedrijven zien al jaren de voordelen van deze technologie, waarvan inmiddels is bewezen dat deze onderdelen kan produceren die consistent voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Naast de inherente voordelen van de technologie speelt ook de druk op de toeleveringsketen die OEM’s momenteel ervaren een belangrijke rol: bij additive manufacturing zijn de doorlooptijden aanzienlijk korter dan bij conventionele productiemethoden.

‘Geweldige aanvulling’

“Onze capaciteiten op het gebied van additive manufacturing zijn een geweldige aanvulling op onze bestaande competenties en vormen de kern van onze bedrijfsstrategie”, aldus Tjarko Bouman, CEO van NTS-Group. “We proberen voortdurend om onze toegevoegde waarde voor hightech OEM’s te verbeteren door een kostenefficiëntere productie, een kortere time-to-market en een snellere ontwikkeling van prototypes te bieden. Onze nieuwe industriële MetalFABG2-printer van Additive Industries beschikt over drie grote bouwruimtes en vier lasers. Zo zijn onze klanten verzekerd van een hoge productiviteit en consistente kwaliteit. We werken aan een breed scala aan toepassingen voor onze belangrijkste klanten.”

Additive manufacturing als competentie

NTS experimenteert al sinds 2013 met additive manufacturing en heeft via verschillende samenwerkingsverbanden haar competentie op dit gebied kunnen ontwikkelen. NTS was een van de oprichters van AddLab (inmiddels AddFab), een 3D-printbedrijf met de ambitie om hoogwaardige 3D-geprinte metalen onderdelen te ontwikkelen voor een breed scala aan hightech en high-end productietoepassingen. Ook bood haar locatie in Drachten onderdak aan de 3D-printer van een ander consortium dat actief met de technologie werkte. De expertise en ervaring die het 3D Printing Competence Team van NTS via deze initiatieven opdeed, speelde een doorslaggevende rol bij de beslissing om een MetalFABG2 aan te kopen. Op deze manier kan de onderneming haar klanten een aanzienlijke in-house productiecapaciteit bieden.

‘Onderdelen opnieuw ontwerpen’

“Wij maken onze klanten wegwijs in de wereld van 3D-printing, te beginnen met een snellere en efficiëntere productie van conventionele onderdelen”, vertelt René Vlaskamp, Fellow bij NTS-Group. “De volgende stap is het veranderen van de engineering mindset. In die fase gaan we samen belangrijke onderdelen opnieuw ontwerpen met additive manufacturing in ons achterhoofd om de toegevoegde waarde optimaal te benutten. Zo kunnen we geconsolideerde onderdelen produceren én de prestaties van de onderdelen aanzienlijk verbeteren. Een lichter en beter presterend onderdeel stelt OEM’s bijvoorbeeld in staat om de efficiency van hun toepassingen nog verder te verbeteren.” Met de nieuwe 3D-printer kan NTS titanium, roestvrij staal en aluminium printen en andere exotische materialen zijn in ontwikkeling.