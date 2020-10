Als gerespecteerde en gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige lagers is NSK al langer het slachtoffer van gewetenloze vervalsers. Deze vervalsers produceren zonder scrupules namaaklagers om winst uit hun illegale activiteiten te puren. OEMs en eindgebruikers zijn het slachtoffer van deze praktijken. NSK vecht nu terug met een reeks maatregelen die deze corrupte praktijk tot stilstand wil brengen.

Een blik op een recente zaak leert ons meteen meer over de omvang van de feiten. In de provincie Hebei in China werden onlangs ongeveer 23.000 vervalste NSK-verpakkingen en -etiketten ontdekt. Tijdens het vervolgonderzoek naar dezelfde dader werden er nogmaals meer dan 90.000 valse lagerdozen en 10 imitatiedrukplaten van vier grote lagerbedrijven, waaronder NSK, aangetroffen.

Bij dit nauwgezette onderzoek bleek uit het aangetroffen machinepark en de apparatuur dat veel vervalsers over een zeker bekwaamheidsniveau beschikken. Zo werden diverse machines ontdekt voor het drukken, lamineren, stansen, plooien en snijden van materialen. Afgezien van de namaakdozen, vonden de onderzoekers ook veel stapels ongesneden pakketten, waarvan de meeste van NSK waren.

Alle producten werden in beslag genomen en overgedragen aan de Market Supervisory Board (MSB) gebracht, het lokale kantoor dat inbreuken op het handelsmerk behandeld.

Bereken de werkelijke kosten De aankoop van valse lagers is niet rendabel. Hoewel dergelijke producten een lager prijskaartje hebben, zullen ze vrijwel zeker sneller stuk gaan. Dat komt omdat de bewerkings- en grondstofkwaliteit minder is. Het sneller stuk gaan van lagers heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van het product en het systeem, waarbij ongeplande onderhouds- en reparatiekosten kunnen opduiken. Die hebben op hun beurt een negatieve invloed op de TCO (total cost of ownership). Er zijn ook belangrijke kosten verbonden aan de daaruit voortvloeiende schade aan de reputatie van het bedrijf of merk.

NSK wil klanten beschermen door illegale spelers die producten aanbieden die snel stuk gaan en een inherent veiligheidsrisico betekenen uit de markt te sluiten. Het doel is het elimineren van de namaakfabrieken, het opschorten van de namaakproductie, hun malafide acties stil te leggen, de distributiekanalen te stoppen en tot slot gerechtelijke stappen ondernemen tegen de daders.

Een groot deel van deze inspanning verloopt in samenwerking met de autoriteiten in China. Zo is er de samenwerking met de douane en grenscontrole, die de uitstroom van valse lagers tegenhoudt. Aanvullend op deze inspanningen worden ook razzia’s uitgevoerd door de centrale en lokale overheidsorganisaties.

Laat apps het werk doen Technologie zal een belangrijke rol spelen in de strijd tegen namaaklagers. Een goed voorbeeld is de onlangs ontwikkelde gratis ‘NSK Verify’ app. Met de app kunnen klanten de authenticiteit van de lagers van hun werktuigmachines verifiëren door met hun smartphones de unieke 2D-barcode op de doos te scannen.

Als laatste stap in het elimineren van valse lagers bundelt NSK de krachten met de WBA (World Bearing Association) om een nieuwe app te ontwikkelen die voor de producten van meerdere fabrikanten gebruikt kan worden: de ‘WBA Bearing Authenticator: WBA Check’. De WBA werkt wereldwijd aan de handhaving van de wet op namaak en het elimineren van valse lagers – ook door middel van de ontwikkeling van apps. Deze non-profit industriële vereniging versterkt de gemeenschappelijke, rechtmatige belangen van de lagerindustrie wereldwijd, zoals een open economisch beleid, duurzame ontwikkeling en de bescherming van wettelijke rechten. NSK is een actief lid. De WBA check app is vergelijkbaar met NSK Verify en beoordeelt de authenticiteit van het lager. Bedrijven die lid zijn van WBA werken met compatibele 2D-barcodes, wat het makkelijker maakt voor klanten die lagers van meerdere fabrikanten inzetten. De app verwittigd meteen automatisch NSK als een ongeregistreerde lager gedetecteerd wordt.

Gebruik een geautoriseerde bron Hoewel apps ideaal zijn voor de identificatie van valse lagers die al bij de eindgebruiker zijn aangekomen, kan ook een preventieve weg bewandeld worden om vervalsers te bestrijden. Zo kan u beter enkele bij erkende NSK-verdelers en dealers komen. Dergelijke verkooppunten kopen rechtstreeks originele NSK producten van de NSK groep en bieden een toegevoegde waarde door het het geven van advies, aftersales service en garanties.

In combinatie met al deze inspanningen promoot NSK regelmatig de kwaliteit van het eigen merk via merkbeschermingsactiviteiten en het aanbieden van educatieve programma’s aan distributeurs en collega’s.

NSK is vastbesloten om een einde te maken aan de namaakproductie en klanten te laten genieten van de voordelen van echte, hoogwaardige en betrouwbare lagers.

De WBA Check app kan gedownload worden