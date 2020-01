NPM Capital neemt belang in Agro Care

Investeringsmaatschappij NPM Capital heeft overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Agro Care over het verstrekken van groeikapitaal aan het Nederlandse tomatenteeltbedrijf. Agro Care is de grootste tomatenproducent van Europa met meer dan 200 hectare teeltoppervlak verspreid over Nederland, Frankrijk, Marokko en Tunesië. Met NPM Capital haalt Agro Care een partner aan boord om de gezamenlijk gevormde groeiambitie te realiseren.

Het bedrijf uit Maasdijk werd in 1997 opgericht door leden van de huidige directie en telt inmiddels meer dan 1500 medewerkers. Agro Care heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de grootste producenten in de mondiale glastuinbouw en is via deelnemingen actief in onder andere de veredeling, verpakking, marketing en distributie van tomaten.

Kees van Veen, CEO van Agro Care, zegt in een toelichting: “We zijn niet zomaar in zee gegaan met een willekeurige investeringsmaatschappij. We hebben bewust gekozen voor een kapitaalkrachtige lange termijn partner die ons helpt met ontwikkeling en uitvoering van de strategie, bijvoorbeeld door bij te dragen aan verdere professionalisering en ondersteuning bij toekomstige overnames.”

“We zijn al geruime tijd in gesprek met Agro Care”, aldus Leonard van Loon, investment director bij NPM Capital. “De kracht van Agro Care zit in de ondernemende geest van de organisatie en haar sterke samenwerkingsverbanden in de waardeketen. Mede hierdoor heeft Agro Care een leidende positie gebouwd in een grote, gefragmenteerde markt die veel groeimogelijkheden biedt. Zo kan Agro Care het groeikapitaal bijvoorbeeld aanwenden voor verdere uitbreidingsinvesteringen in technologisch hoogwaardige kassen en overnames van partijen in binnen- en buitenland. Samen met het ambitieuze managementteam dragen wij graag bij aan de versnelde groei van de onderneming.”

NPM Capital onderzoekt al langere tijd investeringsmogelijkheden in de agrarische sector, waaronder de glastuinbouw. Zo heeft NPM Capital sinds 2017 een samenwerkingsverband met strategisch adviesbureau in de tuinbouwsector, Hillenraad Partners, dat de samenwerking tussen NPM Capital en Agro Care heeft geïnitieerd. “De Nederlandse tuinbouw is toonaangevend in de wereld en Agro Care is hiervan een mooi voorbeeld“, aldus Martien Penning, managing partner van Hillenraad Partners. “Samen met NPM Capital kan Agro Care een volgende stap maken in haar ontwikkeling en verder bijdragen aan een efficiënte voorziening van gezonde, duurzame en hoge kwaliteit voeding.”

De afronding van de transactie zal naar verwachting begin 2020 plaatsvinden. Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt.