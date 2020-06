Uit onderzoek van Berenschot en Link Magazine onder industriële ondernemers blijkt dat veel uitbesteders toeleverproblemen hebben ondervonden, en dat soms nog steeds doen. Gelukkig werd meestal een oplossing gevonden, door de klant, maar vaker door de toeleverancier. De solidariteit in de maakketens bleek groot de afgelopen moeilijke maanden. Van beide kanten. Maar bij uitstek toeleveranciers hebben laten zien dat ze echte partners zijn en hebben gezorgd dat de eindklant toch bediend kon worden. Voor Link Magazine reden om de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20) te verrijken met een nieuwe award: de Best Process & Parts Supplier Award. Het is een prijs voor de toeleverancier die toch op tijd wist te leveren, door – heel voorzienig – tussenvoorraden aan te houden, door over toeleveranciers te beschikken op meerdere continenten, door heel goed op de hoogte te zijn van douaneregels, door over IT-systemen te beschikken waarmee goederen gevolgd konden worden…. Suppliers die in moeilijke omstandigheden toch op tijd, tegen de afgesproken prijs hebben weten te leveren, ondanks corona, ondanks de handelsoorlog en ondanks de gestegen transportkosten.

Kortom, deze nieuwe award is voor die leverancier die zich heeft weten te onderscheiden met zowel de betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen (IT, inkoop/verkoop, SCM/logistiek, HR). De award vervangt de Best Logistics Supplier Award.

Het selectieproces voor deze nieuwe award en voor de bestaande awards (Best Knowledge Supplier Award en Best Customer Award) is inmiddels gestart. U kunt daaraan bijdragen. Bent u heel tevreden over de samenwerking met bepaalde toeleveranciers of klanten, mail de namen van deze bedrijven met de vestigingsplaatsen dan naar: disca@linkmagazine.nl. Deze bedrijven nemen we dan op in de selectieprocedure.

De uitreiking van de prijzen is donderdagavond 26 november in Utrecht. Voorafgaande daaraan staat weer een enerverende talkshow gepland, met opnieuw topondernemers aan tafel. Talkshowhosts zijn Hans Streng (voormalig NXP-topman en start-up-ondernemer) en Carolien Meijer (manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech). Link organiseert het evenement in samenwerking met ING en ISAH.

Noteer dus vast in uw agenda: DISCA’20, 26 november vanaf 15.30 uur, Boerderij Mereveld, Utrecht. Aanmelden kan nu al, via disca@linkmagazine.nl (vanzelfsprekend onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen van de overheid). Aanmelden: disca@linkmagazine.nl