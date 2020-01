Noordelijk consortium maakt complexe vliegtuigonderdelen rendabel met Thermoplastisch composiet

IJzersterk en superlicht. Thermoplastisch composiet wordt gezien als het materiaal van de toekomst. In de luchtvaart zijn de grote voordelen al bekend. De efficiency van vliegtuigen kan er flink mee worden verbeterd. Nadeel: het materiaal is uiterst kostbaar, vooral vanwege het productieproces. Een Noord-Nederlands consortium ontwikkelt, financieel ondersteund met 3,5 miljoen euro door SNN en de provincies Drenthe en Groningen, in het project Luxovius een innovatief procedé dat de kostprijs fors verlaagt en de duurzaamheid verhoogt. Het project moet 25 nieuwe banen opleveren.

Luxovius verandert de huidige energie-intensieve en tijdrovende productiewijze van thermoplastische onderdelen drastisch. Het grote verschil met de bekende methode is dat de autoclaaf overbodig wordt. Dat is een grote metalen drukkamer die het voorbehandelde materiaal onder hoge druk en hitte consolideert. Naast een belangrijke kosten/tijd-reductie en een substantiële energiebesparing is ook de daarmee gerealiseerde CO2 reductie van groot belang.

Digital twin

De beloften van dit zogeheten Out-of-Autoclave procedé zijn groot. Door de flinke kostprijsverlaging wordt de productie van kleinere en complexere vormen van het superieure materiaal rendabel. Dit maakt het gebruik van het materiaal ook in andere markten bereikbaar. Dankzij de ontwikkeling van een ‘digital twin’, een virtuele representatie van het productieproces, worden meer voordelen behaald, zoals optimalisatie en het voorspellen van onderhoud en kwaliteit. Boeing en Airbus volgen de ontwikkelingen niet voor niets op de voet.

Consortium Noord-Nederland

De bedrijven Boikon uit Leek, GKN Fokker uit Hoogeveen, Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), NHL Stenden Hogeschool en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) slaan de handen ineen om die nieuwe productiemethode vliegtuigonderdelen uit thermoplastische composiet te ontwikkelen, demonstreren, valideren en te vermarkten.

Boikon ontwikkelt de machines die nodig zijn en GKN Fokker is behalve launching customer tevens de ontwikkelaar van het productieproces. Luxovius biedt het NLR de mogelijkheid kennis en expertise te delen met de Nederlandse industrie en zo in de praktijk te brengen en de duurzame ambities van de luchtvaart te verwezenlijken. NHL Stenden laat via Luxovius studenten kennis maken met het relevante werkveld, de bijzondere productie van composieten en brengt via een associate lector en senior project engineer ook kennis. De kansen voor versterking van de noordelijke economie en werkgelegenheid zijn evident. Daarom is ook de NOM partner in Luxovius. De NOM ziet grote kansen voor nieuwe en bestaande noordelijke bedrijven in het toepassen van de ontwikkelde productiemethode en de opgebouwde kennis.