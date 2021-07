Het begrip ‘digitalisering’ roept bij veel mensen nog steeds gemengde gevoelens op. Creëert het harmonie in het onderwijs of brengt het meer ongelijkheid naar boven? Zorgt het voor werkgelegenheid of neemt het onze jobs weg? Zorgt digitalisering ervoor dat we dichter naar elkaar toe groeien of werkt het eerder polariserend?

Laurence Jacobs en Omar Mohout werpen een blik op de ‘bigger picture’ nu corona die digitale versnelling nog meer heeft doen toenemen. Met de hulp van heel wat experts uit het veld, gaan ze op zoek naar wat de doorgedreven digitalisering betekent voor vier cruciale domeinen in onze maatschappij: het onderwijs, de arbeidsmarkt, het middenveld en het ondernemen.

‘We need a better normal’ Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin het nooit nog normaal lijkt te gaan worden. Maar dat hoeft niet per se onheilspellend te zijn. Met een ondernemende houding en zin voor initiatief kan iedereen het beste uit dat nooit nog normaal halen. Zo kan de digitalisering een hefboom zijn om meer mens binnen te brengen in alle domeinen van onze samenleving.