Noodzakelijke digitalisering waterindustrie goed voor sensormarkt van 2 miljard

Schoon water is nodig voor iedereen en is een product dat een directe impact heeft op de consument. Veel bedrijven moeten voldoen aan doelen en doelstellingen die door hun land of brancheorganisatie zijn vastgesteld met het schoonhouden van water en het monitoren van vervuiling. Echter, in tegenstelling tot de olie- en gasindustrie, loopt de waterindustrie in veel landen over de hele wereld achter met de invoering van digitalisering en het monitoren van netwerken. IDTechEx’s meest recente marktonderzoeksrapport over dit marktgebied, “Sensors in the Water and Wastewater Treatment Industries 2020-2030”, voorspelt dat de water- en afvalwater-sensor industrie, nodig voor het monitoren en digitaliseren, in 2030 meer dan $2 miljard zal bedragen. In dit artikel de belangrijkste redenen voor digitalisering van de waterindustrie.

Veel water- en afvalwaternetwerken zijn momenteel niet gedigitaliseerd. Zij maken gebruik van analoge of trage systemen om monsters te verzamelen, gegevens te analyseren en gegevens te verstrekken die bedrijven kunnen gebruiken. Deze resultaten worden gebruikt om te voldoen aan verontreinigingseisen, beleidslimieten en om ervoor te zorgen dat de behandeling van zowel water- als afvalwaterinstallaties correct verloopt.

Digitaliseren tegen tekorten

Er zijn veel synergiën mogelijk als de technologie wordt geïntegreerd in de water- en afvalwatersystemen. Nu zich in sommige landen watertekorten voordoen – bijvoorbeeld in Kaapstad, Zuid-Afrika, in 2018 – is er een reële behoefte om het gebruik, de levering en de behandeling van zowel het aanvoerwater als de afvalwaternetwerken beter te controleren. Om deze doelen te bereiken, moet de waterindustrie digitaliseren en slimme sensoren gebruiken in alle gebieden van haar waternetwerken.

Opkomende markt

Sensoren in de water- en afvalwaterzuiveringsindustrie zijn een opkomende technologiemarkt, die naar verwachting zal groeien tot meer dan 2 miljard dollar in 2030. Deze sensoren zullen deel uitmaken van de bredere toepassing van IoT-apparaten in steden, en de hype eromheen neemt toe. De vereiste sensoren worden al gebruikt in andere industrieën, maar worden nu overgenomen door water- en afvalwaterbedrijven op gemeentelijk niveau. IDTechEx’s recente marktonderzoeksrapport “Sensors in the Water and Wastewater Treatment Industries 2020-2030” biedt inzicht in deze opkomende technologiemarkt.

Belemmeringen

Als opkomende technologie kan het digitaliseren en toevoegen van sensoren aan de water- en afvalwaternetwerken zowel voordelen als belemmeringen hebben. Belemmeringen, omdat bedrijven wellicht geen grote bedragen willen uitgeven aan nieuwe sensoren, leidingen of technologie, en de drempels voor toetreding tot de water- en afvalwaternetwerken al hoog zijn.

Voordelen wegen zwaarder

De voordelen van de invoering van sensoren in de netwerken wegen ruimschoots op tegen deze belemmeringen. Er is een reële behoefte aan bewaking op afstand; het onderhoudspersoneel hoeft dan niet meer zo regelmatig leidingen te controleren of monsters te nemen voor laboratoriummonitoring. Verontreinigingen kunnen sneller worden opgespoord, waardoor de waterbedrijven minder boetes hoeven te betalen. Het verbetert de efficiëntie van de zuiveringsinstallaties. De klanten krijgen een betere dienstverlening. Het is een forse investering, maar de resultaten zullen nog vele jaren renderen. Het is al in een aantal gevallen gebruikt om COVID-19 op te sporen en biedt reële mogelijkheden voor investeringen in toekomstige water- en afvalwaternetwerken.

