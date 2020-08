Het belooft op 26 november weer een fantastisch event te worden. Een boeiende talkshow onder leiding van Hans Streng en Carolien Meijer met zeer interessante ondernemers als Joop Roodenburg van de gerenommeerde mega-kranenbouwer Huisman, serial ondernemer Cryn Bouman van ROCSYS en de fascinerende duizendpoot Emo van Halsema.

Daarna vinden, onder het genot van een heerlijk diner, de pitches en uitreiking van de prijzen voor de Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards 2020 plaats. Wij zijn inmiddels druk doende bedrijven te vragen hun klanten en/of toeleveranciers te nomineren. Om zoveel mogelijk ondernemingen een kans te bieden op een van de drie prestigieuze prijzen benaderen we daarvoor zoveel mogelijk bedrijven.

Langs deze weg willen wij ook u vragen ons de namen te sturen van klanten of leveranciers waar u het afgelopen jaar fijn mee heeft kunnen samenwerken en die u een prijs waard vindt. Stuur uw nominaties uiterlijk dinsdag 26 augustus 2020 voor 18.00 uur in.

Wie weet staan zij dan in november op het DISCA-podium. Met u in de zaal om van het spektakel te genieten. Want ook in dit vreemde jaar willen we er een mooi (netwerk)evenement van maken en gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen het in-person mee kunnen maken. Vanzelfsprekend zal het aantal plaatsen minder groot zijn dan normaal en zullen we helaas niet voor iedereen plek hebben.

Bedrijven die nomineren geven we natuurlijk voorrang. Dus dien uw lijstje in voor 28 augustus 18.00 uur en beleef op 26 november DISCA’20 mee.

U kunt klanten en/of toeleveranciers nomineren in drie categorieën:

Categorie Best Knowledge Supplier : hiervoor kunnen worden genomineerd toeleveranciers met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die – dankzij eigen ontwikkel- en engineeringsinspanningen – uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Ook vallen er ingenieursbureaus onder en bedrijven die door re-engineering zorgen dat de productiekosten lager worden. Kortom: Knowledge suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden (target movers).

Categorie Best Process & Parts Supplier (nieuw) : dit is een prijs voor de toeleverancier die in staat is gebleken toch op tijd te leveren, door – heel voorzienig – tussenvoorraden aan te houden, door over toeleveranciers te beschikken op meerdere continenten, door heel goed op de hoogte zijn van douaneregels, door over IT-systemen te beschikken waarmee ze goederenstromen kunnen volgen. Suppliers die dus in moeilijke omstandigheden toch op tijd, tegen de afgesproken prijs hebben weten te leveren, ondanks corona, ondanks de handelsoorlog en ondanks de stijging van de transportkosten.

Categorie Best Customer : hier kunnen worden genomineerd Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. In deze categorie vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen .

Dus doe uw klant/leverancier én uzelf een groot plezier en nomineer voor DISCA’20. U kunt dit doen via de button hieronder.

Mocht u reeds genomineerd hebben, dan heeft u uw voorrangpositie reeds binnen en hopen we u eind november te verwelkomen in Boerderij Mereveld in Utrecht.