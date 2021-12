Het Eindhovense Nobleo Technology neemt per 1 januari 2022 Ruvu Robotics over, specialist in mobiele robotica uit Best. Het ingenieursbureau geeft hiermee verder invulling aan haar nationale en internationale groeiambitie. Op woensdag 24 november werd de overeenkomst tussen de twee bedrijven getekend.

Nobleo Technology is een sterk groeiend ingenieursbureau op het gebied van autonoom intelligente systemen met 95 medewerkers. Gerrit Dijkhoff, CEO vertelt: “Het is onze ambitie om toonaangevend te zijn op het gebied van autonome en intelligente systemen. Binnen onze organisatie onderscheiden we drie pijlers: autonomie, intelligente systemen en hightech systemen. Met de overname van Ruvu Robotics versterken we de pijler autonomie.”

Op het gebied van autonomie richt Nobleo zich op de domeinen industriële inspectie en reiniging, agri en logistiek. Rob Hendrikx, COO: “Onze propositie is om binnen deze domeinen het dirty, dull and dangerous work – onze drie d’s – te vervangen door autonome oplossingen.”

Autonome oplossingen Rokus Ottervanger, oprichter van Ruvu Robotics: “Ruvu Robotics heeft veel ervaring binnen de logistieke markt. Met de overname voegen wij deze ervaring toe aan het palet van Nobleo Technology.” De overname maakt dat Nobleo Technology haar ambities op het gebied van autonomie verder kan vormgeven en versnellen. Alle betrokkenen hebben veel zin om vanaf 1 januari samen onder de vlag van Nobleo Technology aan de slag te gaan.