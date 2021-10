Mensen zijn steeds meer op zoek naar voedselkeuzes met aantoonbare gezondheidsvoordelen die onze planeet niet onnodig schaden Mensen zijn steeds meer op zoek naar voedselkeuzes met aantoonbare gezondheidsvoordelen die onze planeet niet onnodig schaden. Voor velen betekent dat dat ze zich meer richten op plantaardig voedsel – de zogenaamde eiwittransitie. Maar snelle moderne levensstijlen betekenen dat ze nog steeds willen dat voedsel snel, eenvoudig en handig is. Zowel voor start-ups als bestaande fabrikanten is er een groeiende commerciële druk om te laten zien dat ze hun ecologische voetafdruk minimaliseren door het energieverbruik, waterverbruik en (verpakkings)afval te verminderen. Maar te midden van al deze veranderingen blijft één feit van voedselproductie constant. Als het niet de juiste look, (mond)gevoel en vooral smaak heeft, verkoopt het niet. Hier komt de samenwerking tussen StartLife en NIZO om de hoek kijken. Samen voorzien ze start-ups van veelbelovende oplossingen en de faciliteiten en diensten die nodig zijn om hun producten marktklaar te maken.

Loet Rammelsberg, Programmadirecteur StartLife: “StartLife gelooft dat start-ups een zeer belangrijke kracht zijn achter de agrifoodtech-innovaties die nodig zijn om in de toekomst aan de wereldwijde vraag naar voedsel te voldoen. Maar een innovatief voedingsproduct van kleinschalig lab naar grootschalige productie brengen is geen sinecure. Zodra een technologie op kleine schaal succesvol blijkt, moeten ook de technische haalbaarheid en economische levensvatbaarheid van grootschalige productie worden geverifieerd. En als dat zo is, wat is dan de beste manier om het te doen? Samen met NIZO kunnen we start-ups helpen om antwoorden te vinden op deze kritische vragen.” NIZO helpt food- en health start-ups te innoveren om te voldoen aan de veranderende vraag van de consument op het gebied van voeding en gezondheid. Hun multidisciplinaire ontwikkelings- en proefproductie-installatie stelt hun klanten in staat om snel en succesvol nieuwe voedingsproducten op de markt te brengen.

In de afgelopen tien jaar heeft StartLife ondersteuning en financiering voor bedrijfsontwikkeling verleend aan meer dan 400 start-ups in een vroeg stadium, waardoor baanbrekende technologieën op het gebied van voedsel en landbouw zijn gestimuleerd. “Met de grootste proeffabriek in Europa voor gebruik door derden en geschikt voor food-grade processen op korte afstand van StartLife, zijn we erg blij dat we een strategische samenwerking met NIZO zijn aangegaan”, zegt Rammelsberg. Ben van der Deen, Business Development Manager NIZO denkt er net zo over. “Een holistische kijk is iets waar we bij NIZO in gespecialiseerd zijn. Wij hebben de expertise om start-ups te ondersteunen tijdens het gehele proces van het op de markt brengen van nieuwe voedingsproducten. De combinatie van startlife’s business development ondersteuning en NIZO’s expertise in het komen van R&D tot marktintroductie zorgt ervoor dat start-up alle kennis beschikbaar heeft om tijd en geld te besparen in voedselinnovatie. Dit zorgt ervoor dat alle niveaus van innovatie wetenschappelijk onderbouwd zijn en volledig zijn geverifieerd om te voldoen aan een snelle marktintroductie.”

Corjan van den Berg, CEO en mede-oprichter van FUMI Ingredients,een jong spin-off bedrijf van Wageningen University of Research, profiteert al van deze nieuwe samenwerking. Hij legt uit: “In voorgaande jaren hebben we met succes een proof-of-concept-technologie ontwikkeld waarmee dierlijke ingrediënten kunnen worden vervangen door een hoogwaardig alternatief gemaakt van brouwerijgistresten.”

Omdat dierlijke eiwitten momenteel het belangrijkste ingrediënt in voedingsproducten zijn, kan deze plantaardige technologie de behoefte aan een grote hoeveelheid dieren vervangen, voedselverspilling verminderen en de uitstoot van koolstofdioxide met 95 procent verlagen. “StartLife heeft ons geholpen een sterke business case op te bouwen. En nu, met de steun van NIZO, ontwikkelen en opschalen we de technologie verder naar een grootschalige pilot. En de resultaten zien er veelbelovend uit.”

Van der Deen: “Het is een plezier om met Corjan en zijn team samen te werken. Wij geloven dat hun oplossing een enorm potentieel heeft en zijn volledig toegewijd om hen te helpen slagen. Samen met StartLife kijken we ernaar uit om meer van dergelijke veelbelovende start-ups te ondersteunen en een verschil te maken.”

De wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening van morgen vragen vandaag om een radicale benadering van innovatie in de voedsel- en landbouwsector. Vanwege hun innovatieve vermogen gelooft StartLife dat start-ups de stuwende kracht zijn achter de agrifoodtech-innovaties die nodig zijn om in de toekomst aan de wereldwijde vraag naar voedsel te voldoen. StartLife werkt al meer dan tien jaar samen met start-ups. Tot nu toe hebben we meer dan 400 start-ups ondersteund die technologische innovaties ontwikkelen op het gebied van foodtech en agtech. Onze missie is om agrifoodtech start-ups te versnellen die een duurzaam voedselsysteem vormgeven.