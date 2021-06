Nijhuis wint Achterhoek Open Innovatieprijs met waterzuivering MediOxi

Het Doetinchemse Nijhuis Saur Industries heeft de Achterhoek Open Innovatieprijs 2021 gewonnen. De prijs, bestemd voor nieuwe, maar proven technologische ontwikkelingen die bijdragen aan een betere wereld, werd vanmiddag toegekend voor de MediOxi, een modulair afvalwaterzuivingsysteem speciaal ontworpen om medicijnresten uit afvalwater te halen voordat het in het riool en vervolgens in het oppervlaktewater terechtkomt, zo legde marketing directeur Steven Nieuwboer uit vanaf het podium in het Amphion Theater in Doetinchem.

Met ozon- en UV-technologie en wat (groene) elektriciteit, dus zonder toevoeging van chemicaliën, scheidt het systeem 80 tot 90 procent van de medicijnresten van het water. Dat het werkt is aangetoond met een pilot met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit Winterswijk. Het is de bedoeling dat het systeem, vervat in grote gele zeecontainers ‘bij de bron’ wordt opgesteld: ziekenhuizen en ook farmaceutische bedrijven. Ook is het mogelijk per wijk een MediOxi te installeren die het huishoudwater zuivert van medicijnresten. Het systeem is ontwikkeld door Nijhuis met Van Remmen UV Technology en het Waterschap Rijn en IJssel als partners, de laatste ook aanwezig op het podium in de persoon van bestuurder Antoinette van Helvoirt. De MediOxi ontleent haar waarde aan het feit dat medicijnresten in het afvalwater een groeiende probleem zijn. Uiteindelijk kunnen die stoffen weer in het drinkwater terechtkomen en zo er bijvoorbeeld toe leiden dat antibiotica hun werking verliezen. De verdroging van het landschap versterkt dat effect.

Betere wereld

Juryvoorzitter prof. Henk Volberda sprak er voorts zijn waardering voor uit dat Nijhuis een bedrijf is dat veel investeert in de ontwikkeling van nieuwe technologie, juist om de wereld tot een betere te maken. ‘Een boegbeeld van het verduurzamen van de Nederlandse economie.’ Nijhuis wint de Achterhoek Open Innovatieprijs – een kunstwerk van Jan ten Kulve en een check van 5000 euro – overigens voor de tweede keer: ook in 2016 sleepte het die al in de wacht. De jury bestond naast Volberda uit Annemarie van Gaal, Jort Verhage en Jan Markink.

Publieksprijs voor Urban Oases

De andere vier finalisten, gekozen uit 31 inzendingen, waren: Aviko, The eNose Company, Studio Nico Wissing en Hanskamp AgroTech (winnaar in 2019). Ook het publiek thuis voor de computer kreeg de gelegenheid zijn stem uit te brengen. De Publieksprijs ging naar Studio Nico Wissing die samen met de TU Delft de Urban Oases ontwikkelde. Een systeem dat met een snelheid van 20.000 tot 40.000 kuub per uur buitenlucht kan zuiveren. De eerste – 8,5 meter hoog en met een diameter van 4 meter – komt op het DRU-terrein in Ulft. De Urban Oases maakt gebruik van natuurlijke luchtstromingen en heeft daarom maar ‘een paar watt’ aan (groene) elektriciteit nodig om vuildeeltjes positief te laden waardoor ze aan de wand van het systeem blijven plakken.

Steck Innovatieprijs naar Iconica

Voorafgaand aan de eindstrijd vond de StecK Battle plaats. Zes studententeams gingen de strijd met elkaar aan door oplossingen te presenteren voor spraakmakende challenges uit het bedrijfsleven. De Steck Innovatieprijs van 250 euro ging naar Iconica voor ideeën voor voorkomen van zwerfafval rondom ondergrondse containers.