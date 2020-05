Op zaterdag 23 mei is Johan Nije na een ziekbed van ruim een half jaar op 70-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn naasten. Hij was in 1974 de oprichter van Nijdra ( Nij e dra aierij), na overname van het bedrijf dat zijn vader in 1947 was begonnen als draaierij J.L. Nije te Amsterdam. Het metaalbewerkingsvak leerde hij op de bedrijfsschool van Fokker en in het bedrijf van zijn vader. Na verhuizingen naar Westzaan en later Middenbeemster en de overname van meerdere bedrijven groeide de onderneming uit tot de Nijdra Group.

Nije omarmde in de jaren zeventig als een van de eersten de CNC-techniek en kreeg daarvoor erkenning van machineleveranciers en klanten. Later ging Nijdra zich ook toeleggen op assemblage en ontwikkelde zich tot een hightech system supplier die onder meer complete (table-top) machines bouwt voor de medische en farmaceutische industrie.

In de afgelopen jaren droeg Johan Nije steeds meer taken over aan zijn twee kinderen, Saskia en Jeroen, die later met schoonzoon Dennis van Dijk de dagelijkse leiding overnamen. Hij bleef echter nauw betrokken bij het familiebedrijf, met name bij de investeringen op machinegebied, want Nijdra wil vooroplopen in automatisering en robotisering. De techniek interesseerde hem en hij was nauw betrokken bij de metaalbranche.

Zo vervulde hij bij de Koninklijke Metaalunie diverse bestuursfuncties, onder meer vijf jaar in de raad van bestuur, waarvan één jaar in het dagelijks bestuur, en in het district Noordwest. Tevens was hij medeoprichter en voorzitter van de branchegroep Dutch Precision Technology. Tegelijk was hij een echte ondernemer, wiens kracht lag in het om zich heen verzamelen van expertise die hij zelf niet had. Hij had een goede relatie met klanten en kon gemakkelijk contact leggen met mensen in alle lagen van een organisatie, van directie tot werkvloer. Daardoor had hij een hoge gunfactor bij klanten, aldus Dennis van Dijk.

Johan Nije was een echte familieman en betrokken bij zijn personeel, heel toegankelijk maar zonder op de voorgrond te willen treden. Op z’n tijd etaleerde hij Amsterdamse branie, vooral als Ajax-fan in hart en nieren. Toen Ajax in ’95 na het winnen van de Champions League ook de wereldbeker had gewonnen, liep hij in een Ajax-outfit door de fabriek. En in het hol van de leeuw gaf hij een Philips-relatie ter gelegenheid van diens afscheid bij het concern een Ajax-shirt met hun naam erop cadeau.

Hij was er trots op dat Nijdra als bedrijf van buiten de regio Eindhoven was uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers van Philips Medical Systems. Mede dankzij de lovende nominatie van deze klant won Nijdra in 2004 in de categorie first-tier suppliers de Dutch Industrial Suppliers Award van Link Magazine. Die toekenning ontroerde Nije destijds zichtbaar. ‘Het betekent dat we een aantal jaren geleden de juiste keuzes gemaakt hebben en goed hebben geluisterd naar de adviezen van enkele grote afnemers.’ Daarmee doelde hij op de beslissing om door te groeien naar system supplier.

Het vervulde hem ook met trots dat Nijdra op eigen houtje, zonder hulp van buitenaf, de Duitse markt wist te veroveren, waar het inmiddels meer dan de helft van de omzet behaalt. In 2005 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege ‘de aard, de uitstraling en de maatschappelijke betekenis van zijn inspanningen’.