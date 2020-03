Nijdra geeft vol gas om hausse aan corona-gerelateerde orders uit te voeren

Tot en met mei moest Nijdra 130 modulesets leveren voor een diagnoseplatform waarmee in 24 uur 1150 molecular diagnostic tests op het SARS-CoV-2-virus (dat corona veroorzaakt) gedaan kunnen worden. Deze week kreeg het de systeemleverancier uit Middenbeemster de vraag van de Duitse klant er in dezelfde periode 200 uit te leveren. Het apparaat dat het Amerikaanse Hologic besteld heeft, is versneld gecertificeerd door de FDA. Een andere, Nederlandse klant heeft eind vorige week duizend modules besteld van de afnamepunten voor therapeutisch gas die Nijdra fabriceert; door de uitbreiding van de IC’s van ziekenhuizen was die klant in korte tijd volledig door zijn voorraad heen geraakt.

De snelle groei van de orders vanuit de medische en biomedische markt stelt het bedrijf uit Middenbeemster voor een aantal flinke uitdagingen, vertelt general manager Dennis van Dijk. ‘We hebben medewerkers van het magazijn en de expeditie verplaatst naar de assemblage waar nu de grootste werkdruk ligt. Ook hebben we een oud-medewerker die nu elders werkt gevraagd tijdelijk weer bij ons aan de slag te gaan.’

Medewerkers en leveranciers

Tegelijk moet ook bij Nijdra de veiligheid van de medewerkers in acht worden genomen. ‘We hebben de werkvloer zo ingericht dat mensen op minstens 1,5 meter van elkaar blijven, vergaderen we hooguit telefonisch en hebben allerlei reinigingsmaatregelen getroffen.’

Ook het betrekken van veel meer onderdelen bij leveranciers vergt extra inspanning. ‘Na gesprekken met onze Duitse klant die ervaring heeft met zijn we eerder al een extra voorraad gaan aanleggen. En wij kopen nu zoveel mogelijk dubbel in. Of alle leveringen die we nodig hebben daadwerkelijk gedaan kunnen worden, dat zijn we nu aan het inventariseren.’

‘Hij heeft altijd op tijd, binnen 14 dagen betaald. Dat zal nu ook gebeuren’

Dat alle leveringen ook netjes en op tijd betaald gaan worden, daarover heeft Van Dijk geen twijfel. ‘We werken al jaren voor deze Duitse klant. Hij heeft altijd op tijd, binnen 14 dagen betaald. Dat zal nu ook gebeuren. Maar stel dat dat toch tegenvalt, dan reken ik erop dat we snel en zonder bureaucratie gebruik kunnen maken van de financiële steunregelingen die onze overheid gisteren heeft afgekondigd.’ En mocht er een volledige lock-down voor Nederland afgekondigd worden die ook de export raakt dan heeft de Duitse klant daar nu al de vrijstelling voor geregeld, weet hij.