Nijdra: ‘Alles is nu mogelijk – samen met klanten en leveranciers – echt ongelooflijk!’

Nijdra Group moet voluit gaan voor het tijdig uitleveren van duizend modules voor de apparatuur van het Amerikaanse Hologic waarmee in 24 uur 1150 molecular diagnostic tests op het SARS-CoV-2-virus (dat corona veroorzaakt) gedaan kunnen worden. Gelukkig krijgt de systeembouwer uit Middenbeemster daarvoor optimale ondersteuning, van leveranciers en klanten.

Zo was het voor de productie van de modules extra verspaancapaciteit nodig. De daarvoor bij DMG MORI bestelde combinatie draai-freesmachine kon in eerste instantie niet geleverd worden door het sluiten van de plant in Duitsland. ‘Dat zou echt heel vervelend zijn geweest, want we hebben die machine echt nodig, niet alleen voor Hologic, maar ook onder meer voor onderdelen voor röntgenapparatuur van Philips. Die is momenteel voor met maken van opnames van de longen ook hard nodig’, vertelt general manager Dennis van Dijk. ‘Gelukkig blijkt in deze tijd alles mogelijk. Na wat heen en weer bellen met John Kooning, managing director van DMG MORI Nederland, konden we – kosteloos – een showroommodel krijgen. Die is vandaag afgeleverd, inmiddels geïnstalleerd en we kunnen er vandaag nog mee gaan draaien. Echt ongelooflijk.’

Ook bij het toegeleverd krijgen van materiaal is het soms ‘spannend’, aldus Van Dijk. ‘Voor sommige onderdelen hebben wij leveranciers in Italië en hun fabrieken zijn eigenlijk goeddeels gesloten. Met hulp van Philips en Hologic, die mede namens respectievelijk de WHO en de Amerikaanse overheid het belang van ons werk in brieven hebben onderstreept, zijn ze daar toch aan de slag gegaan en krijgen wij geleverd.’ Ook andere klanten helpen de inkopers van Nijdra: ‘Grote partijen die voor ons met hun suppliers contact opnemen opdat ze ons beleveren.’

Intern heeft Nijdra voldoende capaciteit kunnen vrijmaken voor het benodigde montagewerk. ‘Wij zijn er allemaal trots op dat we zulk belangrijk werk mogen doen.’