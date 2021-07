De NieuweWeme Groep in Oldenzaal is sinds 1 juli onderdeel van Koolen Industries. Met deze acquisitie heeft Koolen Industries alles in huis om de schone en slimme energieoplossingen uit haar portfolio ‘in huis’ te ontwerpen, te produceren, te installeren en te onderhouden.

De overname van de NieuweWeme Groep is een logische vervolgstap van Koolen Industries om verder te groeien in het leveren van schone, slimme energie-oplossingen. ‘Met deze overname hebben we naast de engineering, ook de elektrotechnische montage, het bouwen van diverse containerized solutions en laadpalen voor elektrische auto’s, vrachtwagens en bussen in eigen huis. Hiermee kunnen we nog beter ‘one stop shop’-oplossingen bieden aan klanten die te maken hebben met integrale vraagstukken in de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van elektrisch laden met zonnepanelen en batterij opslag, en dat allemaal integraal gekoppeld met slimme software’, aldus Kees Koolen, ceo van Koolen Industries.

De NieuweWeme Groep werkt al een aantal jaren met de bedrijven van Koolen Industries. Zo heeft NieuweWeme in het verleden voor Proton Ventures al eens speciale containers voor opslag en transport van groene ammoniak – een vorm van duurzame waterstofopslag – gebouwd. Naast de Battolyser, waarvan de huidige containeraanpassingen door NieuweWeme worden gedaan, werkt men ook nauw samen met SuperB, voor leverantie van geavanceerde lithium batterijen als één pakket. Tevens ontwerpt en bouwt NieuweWeme de Energy Storage Containers, Energy Racks en de Energy Trailers van SmartGrid. Bovendien heeft NieuweWeme samen met We Drive Solar onlangs de grootste Nederlandse order ooit voor slimme laadpalen – Rotterdam: 4650 stuks – gewonnen.

Gerben Hilboldt, sinds twee jaar werkzaam voor Koolen Industries als chief technology officer, is aangesteld als ceo en neemt daarmee het stokje over van Ben Nieuwe Weme, oprichter van de NieuweWeme Groep. Ben blijft de komende tijd betrokken bij het bedrijf om Gerben te begeleiden en ondersteunen.

De NieuweWeme Groep bestaat uit een viertal bedrijven, te weten: NieuweWeme de lasserij, NieuweWeme de machinefabriek, NieuweWeme Technische Montages en NieuweWeme products, die gezamenlijk complete projecten en producten ontwikkelen, engineeren, produceren en distribueren over de gehele wereld. Door deze diversiteit van veelzijdige kennis, kunde en kunst kan de NieuweWeme Groep snel schakelen, is er een breed scala aan technische mogelijkheden en blijft de leveringstijd gewaarborgd. Zowel grote projecten als seriematige opdrachten kan de groep moeiteloos aan. In overleg met de klant wordt gekeken naar de mogelijkheden en worden de voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart gebracht. Alle keuzes zijn klantgedreven.

NieuweWeme is al meer dan dertig jaar een begrip in Twente als het gaat om het ontwikkelen van duurzame projecten en producten in diverse sectoren voor haar klanten. Wat begon met één persoon vanuit de garage, is inmiddels een organisatie met meer dan 150 collega’s verspreid over diverse bedrijven binnen de groep. Dit alles volgens het motto: E=MC2, ‘Eenvoud is modulair conceptueel denken in het kwadraat’ en het ‘Made in Holland’, zowel in creatie als in productie, spreuken die bij de NieuweWeme Groep leidend zijn.

Koolen Industries werkt aan schone energie en schone mobiliteit voor iedereen. De bedrijven binnen Koolen Industries bieden oplossingen voor het opwekken van schone energie, en voor opslag, transport en levering van deze schone energie op de juiste plaats en het juiste moment. Hiermee biedt Koolen Industries een palet van oplossingen die consumenten, bedrijven en overheden helpen om echte meters te maken in de transitie naar schone energie en schone mobiliteit. Of het nu gaat om zonne-energie, kleine of grote batterijen, infrastructuur voor het laden van elektrische voertuigen, of een combinatie ervan met intelligente aansturing; Koolen Industries maakt dat het werkt.

Koolen Industries heeft deelnemingen in BonGo Solar, NovaVolt en BeSolar; SuperB, Smart Grid, Kraftblock, Elestor, Greenbattery; Floading Energy, We Drive Solar, Urban Mobility Systems; Proton Ventures, Battolyser systems; EIT InnoEnergy, Aziobot en Hardt Hyperloop; Sympower, Deftpower en Skoon; en nu dus ook in de NieuweWeme Groep.