Nieuwe totaaloplossing VIRO helpt klant van Industrie 3.0 naar 4.0

De stap van de geautomatiseerde Industrie 3.0 naar de digitale Industrie 4.0 is voor heel veel bedrijven een grote, vaak té grote stap, weten Sander Snellink en Erwin van Zomeren, respectievelijk business developer en business architect van VIRO. Vandaar dat het multidisciplinaire ingenieursbureau uit Hengelo (Ov) nu zorgdraagt voor de complete, digitale herinrichting van de fysieke waardenstroom binnen het bedrijf van een klant, van verkoop, engineering, sourcing en productie tot en met service.

Deze totaaloplossing biedt VIRO met de nieuwe business unit VIRO Smart Model Based Systems Engineering, tevens de naam van de methode die het daartoe hanteert. ‘Vrijwel elk producerend bedrijf heeft tal van artikelen in huis die ooit zijn ontworpen strikt op basis van de klanteisen. Het ontbreekt het bedrijf dikwijls aan tijd om goed te kijken hoe die artikelen het meest efficiënt en effectief kunnen worden geproduceerd en gesourced. Wij combineren: wij richten een bibliotheek in met een architectuur waarin alleen plaats is voor smart modules met gestandaardiseerde interfaces die én goed – lean – te produceren en te sourcen zijn én waarmee vrijwel elke klantwens gehonoreerd kan worden. Die bibliotheek bevat de single source of truth over alle modulespecificaties en de wijze waarop die het best geproduceerd of gesourced kunnen worden’, zo formuleert Snellink.

4.0 Vergt andere architectuur

Voor alle duidelijkheid: klanten hebben veelal al een bibliotheek, een pdm- en een erp-systeem waarin de verschillende disciplines binnen een bedrijf – van verkoop en engineering tot inkoop en productie en service – hun eigen activiteiten en informatie in bijhouden en opslaan. ‘Maar dat is geen goed geïntegreerd geheel. Van 3.0 naar 4.0 vergt een andere architectuur, lees inrichting’, duidt Snellink. ‘Verkoop verkoopt iets compleet klantspecifieks en gooit zijn informatie over de schutting naar engineering. Die gaat aan de slag en gooit zijn ontwerp naar productie, et cetera. Onze architectuur biedt wel die integratie.’ ‘Die zorgt ervoor’, pakt Van Zomeren over, ‘dat verkoop met behulp van een sales configurator alleen maar die producten verkoopt die geheel of vrijwel geheel uit slimme modules kunnen worden opgebouwd. Engineering hoeft dan alleen nog maar die klantspecifieke delen te engineeren die niet met die smart modules kunnen worden samengesteld. Productie kan de modules klantorder gestuurd produceren. En service kan, evenzeer met behulp van de informatie in de bibliotheek, nagaan over welke configuratie de klant beschikt, of de kapotte module op voorraad is en hoe die vervangen moet worden.’

Tijdrovend werk de klant uit handen nemen

Voorheen werkten Van Zomeren en Snellink als zelfstandig adviseurs en kregen van menige klant de gelegenheid de architectuur van zijn bibliotheek te herontwerpen. Vaak gebruikmakend van de softwaretools die de klant in huis heeft. De volgende stap echter – het in smart modules omzetten van het bestaande artikelengamma – is een zeer tijdrovende aangelegenheid. ‘En daar komt de klant’, weet Snellink, ‘druk met het afhandelen van zijn orderstroom, vaak niet aan toe. Nu we als business unit vormen van VIRO kunnen we ook de engineers bieden die voor die omzetting naar smart zorgdragen. Die elk artikel bekijken en bezien of het behouden kan blijven of niet, of dat het geïntegreerd kan worden in een slimme module met een standaard interface en daar alle productie- en sourcingsinformatie aan toevoegen. Dat tijdrovende werk kunnen wij de klant nu uit handen nemen.’

Concurrerend in tijden van schaarste

Met vervolgens als voordeel dat de klant zijn klanten veel sneller kan bedienen en zijn engineers vooral kan inzetten voor het onderhouden en uitbreiden van die slimme modules. ‘En dat is juist in deze tijd, van schaarste aan mensen en materialen, van groot belang’, wil Van Zomeren graag benadrukken. ‘Doordat hij meer one-pieceflow, slimmer en leaner kan produceren en daar minder engineeringsuren voor nodig heeft kan hij toch concurrerend zijn, ook als hij veel laat toeleveren uit de eigen dure regio in plaats vanuit ver China. En omdat zijn behoefte aan engineers niet meer is gekoppeld aan de orderstroom heeft hij voldoende aan een vaste crew en hoeft hij een minder groot beroep te doen op die krappe arbeidsmarkt.’